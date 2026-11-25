Entre los jóvenes de 16 a 24 años, uno de cada tres afirma no haber mantenido nunca relaciones sexuales.

Los jóvenes practican menos sexo que las generaciones anteriores. Es una de las principales conclusiones de un estudio publicado en la revista científica "The Lancet" a partir de una encuesta realizada a unas 6.700 personas de entre 16 y 59 años en Gran Bretaña.

Entre los jóvenes de 16 a 24 años, uno de cada tres afirma no haber mantenido nunca relaciones sexuales. El porcentaje alcanza el 38% entre las mujeres y se sitúa en el 28% entre los hombres. En 2010, la proporción de jóvenes que nunca habían tenido relaciones era de aproximadamente uno de cada cinco.

La investigación también refleja una reducción progresiva de la frecuencia de las relaciones sexuales. Entre las personas de 16 a 44 años, la media ha pasado de cuatro relaciones al mes en 1990 a dos entre 2022 y 2024, lo que supone una reducción a la mitad en poco más de tres décadas.

Los jóvenes son el grupo en el que más cae la actividad sexual

El descenso se ha producido en diferentes grupos de edad, aunque los jóvenes de 16 a 24 años presentan una de las caídas más pronunciadas durante la última década.

Los investigadores señalan que existen varias posibles explicaciones para esta evolución, aunque el estudio no permite determinar una causa concreta. Entre los factores que podrían estar relacionados aparecen las dificultades económicas, el acceso a la vivienda, los cambios en la forma de socializar, la tecnología y otros cambios en los hábitos de vida.

Los datos muestran además que esta tendencia no se limita a los jóvenes. Las personas de entre 35 y 44 años también han reducido la frecuencia de sus relaciones sexuales, pasando de una media de tres al mes a dos.

Aumentan las experiencias sexuales con personas del mismo sexo

El estudio también detecta cambios en las relaciones sexuales de las nuevas generaciones. Entre las personas de 16 a 44 años que aseguran haber mantenido relaciones con alguien de su mismo sexo, el porcentaje se ha duplicado entre las mujeres y triplicado entre los hombres durante la última década.

En concreto, entre las mujeres ha pasado del 7% al 15%, mientras que entre los hombres ha aumentado del 4% al 12%.

Los autores apuntan que esta evolución podría estar relacionada, entre otros factores, con una mayor aceptación social y los cambios en las actitudes hacia las minorías sexuales, aunque tampoco establecen una causa única.

Los jóvenes consumen más pornografía

La reducción de las relaciones sexuales convive con un elevado consumo de pornografía entre los jóvenes. El estudio señala que el 86% de los hombres jóvenes y el 50% de las mujeres jóvenes afirma haber visto pornografía durante el último año.

En el conjunto de la población de 16 a 59 años, los porcentajes son del 81% entre los hombres y del 37% entre las mujeres.

Los investigadores advierten, no obstante, de que no es posible determinar si los jóvenes consumen actualmente más pornografía que las generaciones anteriores, ya que esta es la primera edición de la encuesta que incluye preguntas específicas sobre este comportamiento.