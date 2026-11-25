AUMENTO DE LA PORNOGRAFÍA
Los jóvenes practican menos sexo que sus padres: uno de cada tres no ha mantenido relaciones
AUMENTO DE LA PORNOGRAFÍA
Los jóvenes practican menos sexo que las generaciones anteriores. Es una de las principales conclusiones de un estudio publicado en la revista científica "The Lancet" a partir de una encuesta realizada a unas 6.700 personas de entre 16 y 59 años en Gran Bretaña.
Entre los jóvenes de 16 a 24 años, uno de cada tres afirma no haber mantenido nunca relaciones sexuales. El porcentaje alcanza el 38% entre las mujeres y se sitúa en el 28% entre los hombres. En 2010, la proporción de jóvenes que nunca habían tenido relaciones era de aproximadamente uno de cada cinco.
La investigación también refleja una reducción progresiva de la frecuencia de las relaciones sexuales. Entre las personas de 16 a 44 años, la media ha pasado de cuatro relaciones al mes en 1990 a dos entre 2022 y 2024, lo que supone una reducción a la mitad en poco más de tres décadas.
El descenso se ha producido en diferentes grupos de edad, aunque los jóvenes de 16 a 24 años presentan una de las caídas más pronunciadas durante la última década.
Los investigadores señalan que existen varias posibles explicaciones para esta evolución, aunque el estudio no permite determinar una causa concreta. Entre los factores que podrían estar relacionados aparecen las dificultades económicas, el acceso a la vivienda, los cambios en la forma de socializar, la tecnología y otros cambios en los hábitos de vida.
Los datos muestran además que esta tendencia no se limita a los jóvenes. Las personas de entre 35 y 44 años también han reducido la frecuencia de sus relaciones sexuales, pasando de una media de tres al mes a dos.
El estudio también detecta cambios en las relaciones sexuales de las nuevas generaciones. Entre las personas de 16 a 44 años que aseguran haber mantenido relaciones con alguien de su mismo sexo, el porcentaje se ha duplicado entre las mujeres y triplicado entre los hombres durante la última década.
En concreto, entre las mujeres ha pasado del 7% al 15%, mientras que entre los hombres ha aumentado del 4% al 12%.
Los autores apuntan que esta evolución podría estar relacionada, entre otros factores, con una mayor aceptación social y los cambios en las actitudes hacia las minorías sexuales, aunque tampoco establecen una causa única.
La reducción de las relaciones sexuales convive con un elevado consumo de pornografía entre los jóvenes. El estudio señala que el 86% de los hombres jóvenes y el 50% de las mujeres jóvenes afirma haber visto pornografía durante el último año.
En el conjunto de la población de 16 a 59 años, los porcentajes son del 81% entre los hombres y del 37% entre las mujeres.
Los investigadores advierten, no obstante, de que no es posible determinar si los jóvenes consumen actualmente más pornografía que las generaciones anteriores, ya que esta es la primera edición de la encuesta que incluye preguntas específicas sobre este comportamiento.
La investigación también pone el foco en la salud sexual. La reducción de la frecuencia de las relaciones no se traduce necesariamente en prácticas más seguras.
Entre los jóvenes que han mantenido relaciones sexuales con personas del sexo opuesto, aproximadamente uno de cada cuatro declara haber tenido comportamientos considerados de riesgo, como mantener relaciones sin preservativo con dos o más personas durante el último año.
Además, el uso de anticonceptivos hormonales entre las mujeres jóvenes ha descendido en la última década, del 65% al 50%. Al mismo tiempo, el uso del DIU hormonal ha aumentado del 4% al 10% en el conjunto de las edades analizadas.
Los autores subrayan que los cambios en la vida sexual de los jóvenes hacen necesario adaptar la educación y los servicios de salud sexual a las nuevas formas de relacionarse y a las necesidades de las distintas generaciones.
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