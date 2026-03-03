Mezclar mango y aguacate a diario beneficia a la salud cardíaca

Un estudio del Instituto Tecnológico de Illinois, publicado en el Journal of the American Heart Association, sugiere que añadir un aguacate y una taza de mango diario puede mejorar indicadores clave de la salud cardiovascular en adultos con prediabetes. Durante ocho semanas, quienes siguieron esta combinación presentaron mejoras en la función vascular y en la presión arterial diastólica, en comparación con un grupo de control con igual aporte calórico.

La función endotelial mejoró notablemente, con un aumento del 6,7 % en la dilatación mediada por flujo (DMF), mientras que el grupo control registró una disminución del 4,6 %. La presión arterial diastólica se redujo aproximadamente 1,9 mmHg en hombres del grupo de aguacate y mango, frente a un aumento de 5 mmHg en el grupo control.

Además, el grupo que consumió aguacate y mango incrementó la ingesta de fibra, vitamina C y grasas monoinsaturadas cardiosaludables, y mejoró ciertos marcadores de función renal como la tasa de filtración glomerular estimada (TFGe). Aunque no se registraron cambios significativos en colesterol, glucemia ni inflamación, los hallazgos refuerzan la importancia de añadir frutas nutritivas para reducir riesgos de diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares.

Según Britt Burton-Freeman, investigadora principal, “pequeñas adiciones ricas en nutrientes, como incorporar aguacate y mango a las comidas y refrigerios, pueden favorecer la salud cardiovascular sin necesidad de normas estrictas ni cambios drásticos en la dieta”. Los autores recomiendan incluir esta combinación en ensaladas, batidos o tazones de cereales, con recetas fáciles como ceviche o aliños cardiosaludables.