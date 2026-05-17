La OMS declara la emergencia mundial por el brote de ébola

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VIRUS LETAL
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la epidemia de ébola causada por la cepa Bundibugyo en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), si bien subrayó que no se trata de una emergencia pandémica. Según el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, esta decisión se tomó tras consultar a los gobiernos de ambos países y evaluar la evidencia científica disponible. “Agradezco a los líderes de República Democrática del Congo y Uganda por su compromiso de adoptar medidas necesarias y enérgicas para controlar el evento”, señaló el responsable de la organización.
Hasta el 16 de mayo, se confirmaron ocho casos de ébola en la provincia de Ituri, en RDC, con 246 casos sospechosos y 80 muertes posibles. En Uganda, se notificaron dos casos confirmados sin vínculo aparente en Kampala, entre personas que viajaban desde la RDC, así como un caso adicional confirmado en Kinshasa.
A este respecto, la OMS advirtió de que “la alta tasa de positividad de las muestras iniciales y la confirmación de casos en Kampala y Kinshasa apuntan a un brote potencialmente mucho mayor que el que se está detectando actualmente”. Entre los factores que elevan el riesgo de propagación se incluyen la inseguridad persistente, la movilidad de la población y la presencia de centros de salud informales.
El organismo internacional destacó también que, a diferencia de otras cepas del ébola, “actualmente no existen tratamientos ni vacunas aprobados específicos para la cepa Bundibugyo”, lo que convierte el brote en un evento extraordinario. En cuanto a la respuesta, la OMS recomendó activar mecanismos de emergencia nacionales, fortalecer la vigilancia y los laboratorios, garantizar la prevención de infecciones en centros de salud, y establecer unidades especializadas para el aislamiento y tratamiento de pacientes.
Asimismo, se pidió a los países vecinos y a la comunidad internacional una coordinación estrecha para contener la propagación, subrayando que “ningún país debe cerrar sus fronteras ni imponer restricciones a los viajes y al comercio”, advirtiendo que tales medidas podrían ser contraproducentes. Como alternativa, entre las recomendaciones también se incluyen controles sanitarios en aeropuertos y pasos fronterizos, participación comunitaria en la identificación de casos, funerales seguros y capacitación del personal sanitario. En cualquier caso, desde la OMS indicaron que cualquier nuevo caso sospechoso debe ser notificado inmediatamente y tratado como una emergencia sanitaria. Con la declaración de ESPII, el órgano de Naciones Unidas busca movilizar recursos internacionales y garantizar la implementación de medidas de control “eficientes y efectivas” para frenar la expansión del virus Bundibugyo en la región.
Ya por la tarde, la OMS anunció la llegada a la capital de Ituri, Bunia, de casi siete toneladas de suministros y equipos médicos de emergencia junto con un equipo de 35 expertos de la agencia sanitaria de la ONU y del Ministerio de Salud congoleño.
El brote de ébola declarado esta semana en República Democrática del Congo (RDC) llegó a la provincia de Kivu Norte, escenario de un largo conflicto entre el Ejército y las milicias del Movimiento 23 de Marzo (M23), con la detección del primer caso confirmado en la ciudad de Goma, la capital provincial, en manos del grupo guerrillero desde el año pasado. Horas después de que el director del Instituto Nacional de Investigación Biomédica del Congo (INRB), Jean-Jacques Muyembe, avanzara que había conocimiento un caso identificado en la ciudad, el gobernador rebelde de esta enormemente conflictiva provincia del noreste del país, Bahati Musanga Erasto, confirmó finalmente la situación en un comunicado: el paciente llegó enfermo a Goma desde la capital de la vecina provincia de Ituri, Bunia, epicentro del brote.
La región de Kivu lleva meses bajo el caos. Tanto Goma como la capital de Kivu Sur, Bukavu, se encuentran bajo control del M23. Aunque existe un proceso internacional de mediación de alto el fuego, los intercambios de bombardeos son constantes, como también lo son los éxodos de gente entre las poblaciones de la región.
Por otra parte, Ruanda anunció el cierre del paso fronterizo de Rubavu con el este de República Democrática del Congo por el brote de ébola. El cierre indefinido del paso de Rubavu, uno de los más transitados entre ambos países, fue ordenado por el alcalde del municipio, Mulindwa Prosper, quien matizó que el tránsito solo queda reservado a los ruandeses que crucen desde RDC, y previo examen médico.
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