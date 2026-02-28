¿Cómo pueden las plantas de interior mejorar tu salud? Esto dice un estudio internacional

Las plantas de interior y sistemas vegetales avanzados, como paredes vivas o torres hidropónicas, pueden aumentar la humedad ambiental, mejorar el confort térmico y contribuir a crear edificios más saludables y resilientes frente al cambio climático, según una investigación internacional liderada por el Centro Global para la Investigación del Aire Limpio (GCARE) de la Universidad de Surrey, en Reino Unido.

El estudio, publicado en la revista científica Building and Environment, analiza por primera vez de forma comparativa el impacto real de la vegetación interior sobre la calidad ambiental en edificios. Para ello, un equipo internacional desarrolló un marco basado en diez preguntas clave que evalúan aspectos técnicos, sanitarios, microbiológicos, socioeconómicos y espaciales relacionados con la ecologización interior.

La investigación compara un total de 26 sistemas diferentes de vegetación interior y concluye que los sistemas de mayor tamaño pueden hacer que los espacios interiores se perciban hasta dos grados más frescos, incluso cuando la temperatura ambiental permanece constante.

Además, algunos sistemas diseñados específicamente ayudan a reducir partículas finas y compuestos orgánicos volátiles, aunque su eficacia depende de factores como la densidad de plantas, la iluminación disponible y el diseño general del espacio. El estudio también apunta a evidencias preliminares de que la vegetación puede enriquecer el microbioma interior al introducir microorganismos de origen ambiental.

El profesor Prashant Kumar, autor principal del estudio, destaca que las personas pasan alrededor del 90% de su tiempo en interiores, pese a que aún existe un conocimiento limitado sobre cómo los sistemas vegetales pueden transformar estos entornos. Según explica, la ecologización interior puede influir no solo en la percepción de los espacios, sino también en la gestión del calor, la humedad y los contaminantes.

No obstante, los investigadores subrayan que estos beneficios requieren una correcta planificación, iluminación adecuada y mantenimiento continuo, insistiendo en que la vegetación debe considerarse una infraestructura ambiental y no únicamente un elemento decorativo.

Los autores reclaman ahora estudios a largo plazo en edificios reales que tengan en cuenta variables como ventilación, ocupación o mantenimiento, factores determinantes para evaluar el rendimiento de estos sistemas con el paso del tiempo.

La investigación forma parte del proyecto internacional GREENIN Micro Network Plus, que reúne a universidades, administraciones públicas y expertos en horticultura con el objetivo de diseñar espacios interiores que mejoren la calidad del aire, el bienestar y la adaptación climática en entornos urbanos.