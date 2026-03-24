AGENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
La presencia de salmonella en este embutido de supermercado activa una alerta alimentaria en España
AGENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta alimentaria tras detectar la presencia de Salmonella en un producto cárnico loncheado. La notificación ha sido trasladada por las autoridades sanitarias de Andalucía a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).
Estas son las especificaciones del producto:
Lotes y fechas de caducidad:
Además, las autoridades han compartido una imagen de dicho producto para que sea más fácil su identificación.
Según la información disponible, la distribución inicial se ha realizado en Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, aunque no se descarta que el producto haya llegado a otras comunidades autónomas.
Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos de los lotes afectados que se abstengan de consumirlos.
En caso de haber ingerido este producto y presentar síntomas compatibles con la salmonelosis, como diarrea, vómitos, fiebre o dolor de cabeza, se aconseja acudir a un centro de salud para su valoración.
La Salmonella es una de las principales causas de intoxicación alimentaria y puede provocar cuadros gastrointestinales que, aunque suelen ser leves, pueden complicarse en personas vulnerables como niños, ancianos o personas con el sistema inmunitario debilitado.
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