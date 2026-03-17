Alerta alimentaria en España por salmonela en hamburguesas de pollo

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha emitido una nueva alerta alimentaria tras detectar la presencia de Salmonella en un producto cárnico distribuido en España, según ha informado este 17 de marzo de 2026. El producto afectado es “Burkebab” (burger de pollo ultracongelada) de la marca Simon’s Food, comercializado en bolsas de tres unidades y con fecha de consumo preferente enero de 2027.

El producto. | AESAN

La notificación fue trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) por las autoridades sanitarias de Castilla y León. Aunque la distribución inicial se ha producido en esta comunidad, no se descarta que el producto haya llegado a otras regiones.

Recomendaciones y retirada del mercado

Las autoridades sanitarias recomiendan a los consumidores que no consuman el producto si lo tienen en casa y procedan a su devolución o eliminación.

Además, advierten de que, en caso de haber ingerido estas hamburguesas y presentar síntomas como diarrea, vómitos, fiebre o dolor de cabeza, se debe acudir a un centro de salud, ya que podrían estar relacionados con una infección por salmonelosis.

La AESAN ha trasladado la alerta a todas las comunidades autónomas para garantizar la retirada inmediata de los lotes afectados de los canales de comercialización y evitar riesgos para la salud pública.

Esta nueva alerta se suma a otras registradas en los últimos meses, reforzando la importancia de los controles sanitarios y del sistema de alerta rápida para proteger a los consumidores frente a posibles riesgos alimentarios.