Realizado por primera vez un “bypass” coronario sin cirugía

Un equipo de investigadores de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) y la Facultad de Medicina Emory de Atlanta (EEUU) realizó por primera vez a nivel mundial un “bypass” coronario —una cirugía que normalmente se realiza a corazón abierto— sin necesidad de abrir el tórax. El equipo empleó una novedosa intervención para evitar la obstrucción de una arteria coronaria vital, una complicación muy poco frecuente, pero a menudo mortal, tras el reemplazo de una válvula cardíaca.

Los resultados, publicados en “Circulation”, sugirieron que, en el futuro, una alternativa menos traumática a la cirugía a corazón abierto podría estar ampliamente disponible para quienes corren el riesgo de sufrir una obstrucción de la arteria coronaria. “Lograr esto requirió un pensamiento innovador”, destacó el primer autor del estudio, Christopher Bruce, cardiólogo intervencionista del Hospital WellSpan York y del Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre (NHLBI) del NIH, así como profesor adjunto de cardiología en la Facultad de Medicina de Emory.

Paciente de 67 años

El paciente era un hombre de 67 años cuya válvula aórtica —que permite el flujo sanguíneo del corazón a la aorta, la arteria más ancha del cuerpo— había sido reemplazada previamente por una bioprótesis. Sin embargo, debido a la acumulación de calcio, era necesario reemplazarla.

La anatomía única de este paciente situaba la abertura, u “ostium”, de su arteria coronaria izquierda tan cerca de la válvula que su flujo sanguíneo vital probablemente se bloquearía durante el procedimiento estándar. “La cirugía a corazón abierto estaba completamente descartada”, afirmó Adam Greenbaum, autor principal del estudio y médico de la Facultad de Medicina de Emory, subrayando la importancia de contar con una alternativa mínimamente invasiva.

Debido a varias peculiaridades anatómicas, el paciente tampoco era un buen candidato para las soluciones mínimamente invasivas existentes. Afortunadamente, Greenbaum y Vasilis Babliaros, de Emory, habían comenzado a desarrollar una solución específica para este tipo de situación. Bruce y Robert Lederman, director del Laboratorio de Intervención Cardiovascular del NHLBI, se unieron al equipo tras haber probado el método con éxito en modelos animales.

Nueva ruta del flujo

El procedimiento, denominado navegación y reentrada transcatéter ventriculocoronario (Vector), crea una nueva ruta para el flujo sanguíneo a una distancia segura de la válvula aórtica. En lugar de abrir el tórax, los investigadores utilizan el circuito vascular natural del cuerpo, introduciendo catéteres a través de los vasos sanguíneos de las piernas.

Con Vector, se introduce un alambre desde la aorta hasta la arteria coronaria en riesgo y luego hacia una de sus ramas, creando una conexión controlada con el ventrículo derecho. Este alambre continuo permite la introducción de herramientas más sofisticadas en la arteria objetivo.

El siguiente paso es crear un nuevo “ostium” para el bypass. Para ello, se realiza una abertura en la aorta, fuera del alcance de una posible obstrucción, y otra en la pared de la arteria coronaria, reforzada con un stent. Así se traza una ruta segura para el bypass.

Con este segundo cable, el equipo introduce un injerto de derivación coronaria a través de las nuevas aberturas. Una vez desplegado, el injerto proporciona una nueva vía para el flujo sanguíneo, sin riesgo de daño.

Seis meses después

Seis meses después del procedimiento, el paciente no mostró signos de obstrucción de la arteria coronaria, lo que confirma que la primera aplicación de Vector en un ser humano fue un éxito. Aunque se requieren más estudios, el equipo espera que esta técnica tenga aplicaciones más amplias, incluso en casos donde otros enfoques, como los stents, no resultan eficaces.

“Fue increíblemente gratificante ver cómo este proyecto se desarrollaba”, concluyó Bruce, desde el concepto inicial hasta su aplicación clínica.