El repunte del sarampión en EEUU deja ocho muertos y más de 5.000 casos tras caer la vacunación

Estados Unidos registra un importante repunte de sarampión en 2026, con más de 5.000 casos confirmados y ocho muertes notificadas por las autoridades sanitarias estatales. El aumento de los contagios rompe la tendencia de los últimos años y vuelve a poner el foco en el descenso de las tasas de vacunación, ya que la inmensa mayoría de los afectados no estaban inmunizados o no tenían acreditado su estado vacunal.

Los últimos datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), actualizados el 6 de noviembre, contabilizan 5.182 casos confirmados hasta el 5 de noviembre. Los contagios se han registrado en 47 jurisdicciones, incluido Washington D.C., y 96% de ellos corresponde a personas no vacunadas o cuyo estado de vacunación se desconoce.

El balance de fallecidos comunicado por las autoridades estatales asciende a ocho: seis en Pensilvania, uno en Nueva York y otro en Wisconsin. No obstante, el recuento oficial publicado por los CDC recoge cuatro muertes, debido a diferencias en los criterios y fuentes de notificación.

El 96% de los afectados no estaba vacunado

La situación vacunal de los contagiados evidencia el peso de la falta de inmunización en la expansión de la enfermedad. Según los CDC, el 96% de los casos corresponde a personas sin vacunar o con un estado vacunal desconocido. Otro 2% había recibido únicamente una de las dos dosis recomendadas de la triple vírica, mientras que el 2% restante contaba con la pauta completa.

Los menores y los adolescentes figuran entre los grupos más afectados. Las personas de entre 5 y 19 años acumulan 2.104 contagios, el 41% del total, mientras que los menores de cinco años suman otros 908 casos.

Además, 562 personas han necesitado hospitalización, lo que representa el 11% de los afectados. Entre los menores de cinco años, el porcentaje de ingresos alcanza el 17%.

Desciende la vacunación infantil

El repunte del sarampión coincide con una caída progresiva de la cobertura de vacunación infantil en Estados Unidos. Durante el curso escolar 2025-2026, el 92,4% de los niños de educación infantil estaban vacunados frente al sarampión, las paperas y la rubéola. La cifra supone un descenso de casi tres puntos respecto al 95,2% registrado en el curso 2019-2020.

Los CDC recuerdan que la vacuna triple vírica requiere dos dosis para alcanzar su máxima protección. La primera se recomienda entre los 12 y los 15 meses de vida y la segunda entre los cuatro y los seis años, antes de comenzar la escolarización.

La eficacia frente al sarampión se sitúa en torno al 93% con una dosis y alcanza el 97% con las dos. Los organismos sanitarios consideran que mantener una cobertura elevada resulta fundamental para evitar la propagación de una enfermedad altamente contagiosa.