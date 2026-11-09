El repunte del sarampión en EEUU deja ocho muertos y más de 5.000 casos tras caer la vacunación
96% SIN VACUNAR
El 96% de los casos de sarampión en Estados Unidos durante 2026 corresponde a personas no vacunadas o con un estado de vacunación desconocido. El repunte coincide con el descenso de la cobertura de la triple vírica entre los menores.
Estados Unidos registra un importante repunte de sarampión en 2026, con más de 5.000 casos confirmados y ocho muertes notificadas por las autoridades sanitarias estatales. El aumento de los contagios rompe la tendencia de los últimos años y vuelve a poner el foco en el descenso de las tasas de vacunación, ya que la inmensa mayoría de los afectados no estaban inmunizados o no tenían acreditado su estado vacunal.
Los últimos datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), actualizados el 6 de noviembre, contabilizan 5.182 casos confirmados hasta el 5 de noviembre. Los contagios se han registrado en 47 jurisdicciones, incluido Washington D.C., y 96% de ellos corresponde a personas no vacunadas o cuyo estado de vacunación se desconoce.
El balance de fallecidos comunicado por las autoridades estatales asciende a ocho: seis en Pensilvania, uno en Nueva York y otro en Wisconsin. No obstante, el recuento oficial publicado por los CDC recoge cuatro muertes, debido a diferencias en los criterios y fuentes de notificación.
El 96% de los afectados no estaba vacunado
La situación vacunal de los contagiados evidencia el peso de la falta de inmunización en la expansión de la enfermedad. Según los CDC, el 96% de los casos corresponde a personas sin vacunar o con un estado vacunal desconocido. Otro 2% había recibido únicamente una de las dos dosis recomendadas de la triple vírica, mientras que el 2% restante contaba con la pauta completa.
Los menores y los adolescentes figuran entre los grupos más afectados. Las personas de entre 5 y 19 años acumulan 2.104 contagios, el 41% del total, mientras que los menores de cinco años suman otros 908 casos.
Además, 562 personas han necesitado hospitalización, lo que representa el 11% de los afectados. Entre los menores de cinco años, el porcentaje de ingresos alcanza el 17%.
Desciende la vacunación infantil
El repunte del sarampión coincide con una caída progresiva de la cobertura de vacunación infantil en Estados Unidos. Durante el curso escolar 2025-2026, el 92,4% de los niños de educación infantil estaban vacunados frente al sarampión, las paperas y la rubéola. La cifra supone un descenso de casi tres puntos respecto al 95,2% registrado en el curso 2019-2020.
Los CDC recuerdan que la vacuna triple vírica requiere dos dosis para alcanzar su máxima protección. La primera se recomienda entre los 12 y los 15 meses de vida y la segunda entre los cuatro y los seis años, antes de comenzar la escolarización.
La eficacia frente al sarampión se sitúa en torno al 93% con una dosis y alcanza el 97% con las dos. Los organismos sanitarios consideran que mantener una cobertura elevada resulta fundamental para evitar la propagación de una enfermedad altamente contagiosa.
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