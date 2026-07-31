Alerta sanitaria: Sanidade activa el protocolo tras detectar un caso de sarampión en Galicia

La Consellería de Sanidade ha activado el sistema de vigilancia epidemiológica de Galicia tras la confirmación de un caso de sarampión. El afectado es un hombre de 40 años que evoluciona de forma favorable y cuyo contagio, según las investigaciones preliminares, se produjo durante un viaje fuera de la comunidad autónoma.

La sospecha saltó el pasado 23 de julio, momento en el que se puso en marcha de forma inmediata el protocolo de contención. La confirmación oficial la emitió el Centro Nacional de Microbiología el día 28. Desde el primer aviso, los servicios de salud pública han realizado el rastreo de contactos y aplicado las medidas preventivas correspondientes, sin que hasta el momento se hayan detectado nuevos contagios asociados.

Pese a la notificación, el riesgo para la población general es muy bajo. Galicia mantiene una tasa de vacunación infantil superior al 95%, una cobertura muy elevada que protege a la comunidad y permite frenar la transmisión de este tipo de virus.

Síntomas y recomendaciones

El sarampión es una infección altamente contagiosa que suele manifestarse con fiebre, tos, rinitis o conjuntivitis, además de una erupción cutánea con manchas rojas o rosadas que habitualmente comienza en el rostro.

Desde el Servicio Galego de Saúde recuerdan que la vacuna es la medida de protección más eficaz. En caso de presentar síntomas compatibles o sospechar de un posible contacto, las autoridades recomiendan colocarse una mascarilla quirúrgica y llamar al 061 para recibir indicaciones antes de acudir a un centro sanitario y evitar así la propagación de la enfermedad.