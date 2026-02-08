Jesús García Mata, jefe de Oncología del CHUO: "El cáncer cada vez es menos tabú"

La Unidad del Dolor del Hospital Universitario de Ourense se presenta como un referente en este servicio para toda España, al ser la primera de todo el país en ser acreditada en la atención al paciente oncológico en 2022.

Este departamento atiende a más de 300 personas con cáncer de toda la provincia al año y, como referente en el ámbito, celebrará un encuentro nacional el 27 y 28 de febrero sobre el dolor oncológico y su tratamiento.

"Es referente a nivel nacional porque gente de diferentes hospitales, con una misma orientación hacia el dolor oncológico, han formado un grupo que lidera el avance del manejo del dolor y han creado la Sociedad Española del Dolor", explica el jefe de oncología del CHUO, Jesús García Mata, al mismo tiempo que pone en valor esta unidad "porque permite que los pacientes oncológicos se beneficien de tratamientos punteros".

"Cuando con los fármacos de oncología no consigues más eficacia intervienen ellos con técnicas específicas, como sistemas de infusión de medicamentos, aparatos de ondas...", añade sobre la unidad que atiende a más de 300 pacientes al año. Preguntado sobre la incidencia del cáncer en la provincia, García Mata asegura que es algo mayor que en la media nacional u otros territorios, pero tan sólo "un poquito más", siendo en general muy similar.

La razón para esta incidencia ligeramente mayor reside en el tipo de población envejecida con la que contamos. "El cáncer de intestino, sobre todo colorrectal, cáncer de mama, de próstata, de estómago... Se asocian a gente con más edad, y aquí tenemos un poquito más de incidencia que la media nacional o que territorios con población más joven. Tenemos mucho de próstata porque aquí tenemos hombres muy mayores", asegura el jefe de Oncología del CHUO.

García Mata lo deja claro: "La mayoría de las veces el dolor del tumor es por las metástasis, y una de las que más duele es la que se da en los huesos". Como explica, otros cánceres que producen mucho dolor, precisamente por esta razón, sería el de pulmón, muy frecuente en hombres, o el de mamá, que también suele derivar en metástasis ósea.

Un hilo de luz en las sombras del cáncer

"El cáncer de pulmón es uno en los que más se ha avanzado en el conocimiento biológico de las proteínas que tienen las células" afirma el doctor, y explica que precisamente gracias a este conocimiento se están pudiendo introducir tratamientos específicos para inactivar características de estas células. "Los tratamientos biológicos del cáncer de pulmón todavía abarcan un porcentaje que no es muy elevado en el total, tan sólo en ciertas alteraciones biológicas que aún se presentan en porcentajes pequeños de este tipo de cáncer. Y en esos casos si que aumentó muchísimo la supervivencia, aunque en el global todavía hay mucho margen de mejora".

"Hace 10 años o 12 la gente vivía meses o pocos años... Y ahora si tienen estas alteraciones pueden llegar a muchos años, el avance es espectacular", aclaraba el jefe de oncología del CHUO y continuaba: "la curación del cáncer de mama ha aumentado, teniendo en cuenta que el 90% se diagnostican en fases precoces, ya que se curan entre el 85 y el 90%, algo realmente espectacular en comparación con lo que había hace décadas".

Para terminar, García Mata apuesta por dar una nota de esperanza: "Se está avanzando muchísimo, cada vez analizamos más los marcadores biológicos de las células tumorales para adecuar el tratamiento al paciente en concreto". Pero va más allá, ya que "hemos avanzado también en el tratamiento, el dolor, la prevención, el seguimiento...".

También habló de la importancia de la multidisciplinaridad y del avance de tratamientos como la oncología médica, radioterapia, protonterapia, etc. "A nivel de la sociedad el cáncer cada vez es menos tabú, que eso es muy importante para los pacientes. Antes los pacientes tenían una enfermedad muy grave y encima se sentían estigmatizados por la sociedad. Ahora ya no", remataba García Mata.