El sistema de copago farmacéutico: cambios, nuevos tramos y colectivos exentos

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley que modifica el sistema de aportación de los usuarios en la prestación farmacéutica ambulatoria con entrada en vigor este jueves. La reforma, impulsada por los ministerios de Sanidad y Hacienda, tiene como objetivo reforzar la equidad en el acceso a los medicamentos y evitar que las condiciones económicas supongan un obstáculo para mantener los tratamientos, especialmente en un contexto de aumento del coste de la vida y de incertidumbre económica internacional.

El Gobierno considera necesario actualizar el modelo vigente de copago farmacéutico para corregir situaciones de desigualdad detectadas en determinados colectivos, en particular entre pacientes con rentas bajas y medias que, pese a no estar exentos, soportaban una carga económica elevada debido a tratamientos prolongados o de alta necesidad terapéutica. La nueva reforma introduce un sistema más progresivo sin aumentar la aportación que realizaban hasta ahora los distintos colectivos.

Nuevos tramos de copago para población activa

La norma amplía de tres a seis los tramos de renta para personas activas y beneficiarios, ajustando de forma más progresiva los porcentajes de aportación. Además, se incorporan topes máximos mensuales para rentas inferiores a 35.000 euros, con el fin de limitar el impacto en pacientes con tratamientos prolongados o polimedicación.

Inferior a 9.000 € → 40% | tope 8,23 euros

9.000 – 17.999 € → 40% | tope 18,52 euros

18.000 – 34.999 € → 45% | tope 61,75 euros

35.000 – 59.999 € → 45% | sin tope

60.000 – 99.999 € → 50% | sin tope

Más de 100.000 € → 60% | sin tope

Cambios en el copago de pensionistas

En el caso de los pensionistas, la reforma revisa los tramos de aportación y actualiza los límites máximos mensuales para reforzar la protección de los mayores con rentas más bajas y garantizar la continuidad de los tratamientos de larga duración.

Se incorpora un nuevo tramo intermedio para rentas entre 18.000 y 60.000 euros anuales y se establecen mejoras en los topes de aportación:

Inferior a 18.000 € → 10% | tope 8,23 euros

18.000 – 59.999 € → 10% | tope 13,37 euros

60.000 – 99.999 € → 10% | tope 18,52 euros

Más de 100.000 € → 60% | tope 61,75 euros

Además, se mantiene la exención automática para pensionistas con complementos a mínimos, evitando que futuras revalorizaciones de las pensiones afecten a este derecho.

Colectivos exentos

La norma conserva las exenciones ya existentes para colectivos vulnerables, como beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, perceptores de pensiones no contributivas, desempleados sin prestación, menores con discapacidad reconocida o personas afectadas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. También se incluye la exención para beneficiarios del complemento de ayuda para la infancia.

Según la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, la medida tendrá un coste estimado de 265,63 millones de euros. El Ministerio de Sanidad sostiene que la reforma mejorará la adherencia a los tratamientos, reducirá complicaciones evitables y disminuirá la presión asistencial derivada de abandonos terapéuticos por motivos económicos.