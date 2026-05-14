El sistema de copago farmacéutico: cambios, nuevos tramos y colectivos exentos
PAGO DE MEDICAMENTOS
El Gobierno reforma el copago farmacéutico para hacerlo más progresivo, con nuevos tramos de renta, límites mensuales y mayor protección para rentas bajas y pensionistas.
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley que modifica el sistema de aportación de los usuarios en la prestación farmacéutica ambulatoria con entrada en vigor este jueves. La reforma, impulsada por los ministerios de Sanidad y Hacienda, tiene como objetivo reforzar la equidad en el acceso a los medicamentos y evitar que las condiciones económicas supongan un obstáculo para mantener los tratamientos, especialmente en un contexto de aumento del coste de la vida y de incertidumbre económica internacional.
El Gobierno considera necesario actualizar el modelo vigente de copago farmacéutico para corregir situaciones de desigualdad detectadas en determinados colectivos, en particular entre pacientes con rentas bajas y medias que, pese a no estar exentos, soportaban una carga económica elevada debido a tratamientos prolongados o de alta necesidad terapéutica. La nueva reforma introduce un sistema más progresivo sin aumentar la aportación que realizaban hasta ahora los distintos colectivos.
Nuevos tramos de copago para población activa
La norma amplía de tres a seis los tramos de renta para personas activas y beneficiarios, ajustando de forma más progresiva los porcentajes de aportación. Además, se incorporan topes máximos mensuales para rentas inferiores a 35.000 euros, con el fin de limitar el impacto en pacientes con tratamientos prolongados o polimedicación.
- Inferior a 9.000 € → 40% | tope 8,23 euros
- 9.000 – 17.999 € → 40% | tope 18,52 euros
- 18.000 – 34.999 € → 45% | tope 61,75 euros
- 35.000 – 59.999 € → 45% | sin tope
- 60.000 – 99.999 € → 50% | sin tope
- Más de 100.000 € → 60% | sin tope
Cambios en el copago de pensionistas
En el caso de los pensionistas, la reforma revisa los tramos de aportación y actualiza los límites máximos mensuales para reforzar la protección de los mayores con rentas más bajas y garantizar la continuidad de los tratamientos de larga duración.
Se incorpora un nuevo tramo intermedio para rentas entre 18.000 y 60.000 euros anuales y se establecen mejoras en los topes de aportación:
- Inferior a 18.000 € → 10% | tope 8,23 euros
- 18.000 – 59.999 € → 10% | tope 13,37 euros
- 60.000 – 99.999 € → 10% | tope 18,52 euros
- Más de 100.000 € → 60% | tope 61,75 euros
Además, se mantiene la exención automática para pensionistas con complementos a mínimos, evitando que futuras revalorizaciones de las pensiones afecten a este derecho.
Colectivos exentos
La norma conserva las exenciones ya existentes para colectivos vulnerables, como beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, perceptores de pensiones no contributivas, desempleados sin prestación, menores con discapacidad reconocida o personas afectadas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. También se incluye la exención para beneficiarios del complemento de ayuda para la infancia.
Según la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, la medida tendrá un coste estimado de 265,63 millones de euros. El Ministerio de Sanidad sostiene que la reforma mejorará la adherencia a los tratamientos, reducirá complicaciones evitables y disminuirá la presión asistencial derivada de abandonos terapéuticos por motivos económicos.
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