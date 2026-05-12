Luz verde a un copago más progresivo de las medicinas

El Gobierno aprobó este martes en Consejo de Ministros el nuevo real decreto-ley por el que se modifica el sistema de aportación de los usuarios en la prestación farmacéutica, que pretende “reforzar la equidad” en el acceso a los medicamentos, incorporando tres nuevos tramos de aportación, pasando a seis tramos, y topes mensuales en función de la renta para la población activa; y para los pensionistas se ajusta aún más el gasto al incorporar un nuevo tramo, pasando de tres a cuatro.

La ministra de Sanidad, Mónica García, señaló que esta reforma se basa en la “equidad y la progresividad”, y viene a corregir “las desigualdades muy evidentes del sistema actual”, protegiendo especialmente a aquellos pacientes crónicos con rentas bajas o medias, adaptando “el copago a la realidad económica que viven hoy muchas familias”.

De este modo, para personas activas y sus beneficiarios, se pasa de tres a seis tramos de renta; para rentas anuales por debajo de 35.000 euros se introducen topes máximos mensuales. Así, por debajo de 9.000 euros se mantiene un 40% de copago con un límite de 8,23 euros al mes; entre 9.000 y 17.999 euros se aplica también un 40% con un tope de 18,52 euros; entre 18.000 y 34.999 euros el porcentaje sube al 45%, con un límite mensual de 61,75 euros; mientras que a partir de 35.000 euros se mantienen los porcentajes del 45%, 50% y 60% para los tramos de 35.000-59.999, 60.000-99.999 y más de 100.000 euros, respectivamente, aunque sin tope mensual en estos tres últimos grupos.

Antes, quienes tenían rentas inferiores a 18.000 euros pagaban el 40% del precio del medicamento, los situados entre 18.000 y 99.999 euros abonaban el 50% y los de 100.000 euros o más asumían el 60%, sin ningún tope mensual que limitara el gasto en caso de tratamientos prolongados o polimedicación.

PENSIONISTAS En cuanto a los pensionistas, se revisaron también los tramos, de modo que los pensionistas con rentas inferiores a 18.000 euros siguen pagando el 10% con un límite de 8,23 euros al mes; se crea un nuevo tramo de 18.000 a 59.999 euros en el que también se mantiene el 10%, pero el tope mensual baja a 13,37 euros; entre 60.000 y 99.999 euros se aplica igualmente un 10% con un límite de 18,52 euros; y para rentas superiores a 100.000 euros se fija un 60% de copago con un techo de 61,75 euros mensuales. Además, se aprueba la exención automática para complementos por mínimos para que no afecte la revalorización de sus pensiones.

El impacto presupuestario de la medida está estimado en 265,63 millones de euros. La reforma, impulsada conjuntamente por los ministerios de Sanidad y Hacienda, tiene como finalidad “garantizar que las condiciones económicas no supongan una barrera para la continuidad de los tratamientos”.