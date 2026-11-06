San Amaro planea una ruta en torno a su patrimonio histórico

El Concello de San Amaro está planificando la creación de una futura ruta patrimonial que conecte distintos enclaves históricos del municipio. Los trabajos para su puesta en marcha comenzaron hace 15 días, según confirma el alcalde de la localidad, Fernando Rodríguez Redondo, gracias a una inversión de 20.000 euros dotada por Turismo de Galicia para intervenir en las Mámoas do Picouto. El plan de actuación prevé que estas primeras actuaciones finalicen antes del 15 de diciembre del presente año.

Las labores en las mámoas están siendo supervisadas por el arqueólogo Jorge Lamas y corren a cargo de una empresa contratada, que se encarga de la instalación de paneles informativos y turísticos y del cerramiento perimetral con vallas de madera, con la colaboración de los alumnos del obradoiro forestal Arrieiros VI, que ya participaron en las labores de limpieza y desbroces del entorno.

Valor patrimonial

Se trata de dos mámoas -una de mayor tamaño y otra más pequeña, que alcanzan los 20 y los 14 metros de diámetro, respectivamente, de acuerdo con Jorge Lamas- ubicadas donde antiguamente se encontraba el campo de fútbol, cerca de la Escuela de Equitación, en un terreno comunal de los vecinos de Beariz y de la parroquia de San Fiz de Navío, y datan del 4000 a.C. Fueron catalogadas por la Xunta y ahora, con este nuevo proyecto, constituirían la primera parada de la ruta que planea diseñar el Concello, recorriendo desde este punto otros enclaves del municipio, y que contaría con señalización donde el alcalde propone incluir códigos QR que, al escanearlos, redirijan a información sobre la zona y sobre los siguientes puntos de interés que visitar.

“Es un proyecto ambicioso que puede requerir años, pero el equipo de gobierno está seguro de que esta es una forma de dar a conocer aún más San Amaro. Tenemos mucha riqueza patrimonial que puede ser motor para el turismo”, explica Rodríguez Redondo. Por su parte, uno de los vecinos de San Fiz de Navío, Santiago López Rodríguez, también reivindica la puesta en valor de este tipo de enclaves: “Mucho del patrimonio de San Amaro está prácticamente olvidado, más allá del Castro de San Cibrao de Lás”.