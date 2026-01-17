El Polígono de San Cibrao oferta 100 plazas de formación laboral

La Asociación de Empresarios del Polígono de San Cibrao reedita su Programa Integral para el Empleo, ofertando 100 plazas formativas en diversos campos para personas en previa situación de desempleo.

Una de las ramas que mayor interés ha suscitado está relacionada con las nuevas tecnologías, abarcando la introducción al uso de herramientas de IA, robótica y manejo de impresoras 3D, la gestión del DNI electrónico y otros certificados digitales, y una rama dedicada a la ciberseguridad y competencias digitales.

La segunda vía de formación que ofrecen los empresarios de San Cibrao incluye los carnés profesionales de carretillas y plataformas elevadoras o grúas, el título de manipulador de alimentos, manejo de herramientas básicas en el entorno industrial, el desarrollo de trabajos en altura, o la soldadura, una de las profesiones más demandadas en la provincia.

El tercer grupo de ámbitos laborales que abarca el programa está relacionado con la oficina, pudiendo los interesados aprender el uso de aplicaciones informáticas de gestión, contabilidad, prevención (en su nivel básico), técnicas administrativas o la organización de almacenes.

Con el objetivo de conseguir una inserción laboral de al menos el 45%, la asociación de empresarios garantiza a los estudiantes preferencia en las ofertas de empleo, posibilidad de realización de prácticas, itinerarios personalizados, y la posibilidad de adaptar horarios con el fin de facilitar la conciliación.

