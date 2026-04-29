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Cortes de tráfico en San Cibrao das Viñas por la Volta Ciclista Femenina 2026

CAMBIOS EN EL TRÁFICO

El municipio de San Cibrao das Viñas cerrará el tráfico desde las 15:00 horas el próximo 4 de mayo por la Volta Ciclista Femenina 2026, con restricciones en garajes, desvíos en el transporte público y acceso único al polígono industrial a través de la N-525

La Región
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Publicado: 29 abr 2026 - 18:20 Actualizado: 29 abr 2026 - 18:29
Estos son los cortes de tráfico que habrá en San Cibrao das Viñas durante el lunes, 4 de mayo.
Estos son los cortes de tráfico que habrá en San Cibrao das Viñas durante el lunes, 4 de mayo. | La Región

El paso de la Volta Ciclista Femenina 2026 obligará a realizar cortes de tráfico en San Cibrao das Viñas el próximo lunes 4 de mayo, con motivo de la celebración de la segunda etapa de la competición.

La circulación permanecerá totalmente cerrada desde las 15:00 horas en los tramos afectados del recorrido. La reapertura del tráfico se realizará de forma progresiva una vez finalice la etapa, cuya llegada a meta en Reboredo está prevista alrededor de las 17:30 horas.

Recorrido por el municipio

La carrera atravesará varios núcleos del concello, afectando directamente a la movilidad en:

  • Rante
  • Cruz de Rante
  • San Cibrao das Viñas
  • Piñeiral
  • Cumial
  • Reboredo (meta)

Durante el desarrollo de la prueba, no se permitirá la entrada ni salida de garajes, y el transporte público sufrirá desvíos, lo que podría ocasionar molestias a los vecinos.

Acceso al polígono industrial

Con motivo de la prueba, el acceso al polígono industrial también sufrirá modificaciones durante la jornada. El acceso se realizará exclusivamente a través del nuevo acceso desde la carretera nacional N-525, por lo que se recomienda a usuarios y trabajadores planificar sus desplazamientos con antelación.

Las autoridades piden máxima atención a la señalización habilitada y la colaboración de la ciudadanía para evitar incidencias.

La etapa recorrerá 109,8 kilómetros entre Lobios y San Cibrao das Viñas, y contará con un amplio dispositivo para garantizar la seguridad tanto de las ciclistas como del público.

Desde la organización se solicita colaboración ciudadana y se anima a vecinos y visitantes a disfrutar del evento con responsabilidad para facilitar su correcto desarrollo.

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