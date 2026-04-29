Cortes de tráfico en San Cibrao das Viñas por la Volta Ciclista Femenina 2026

Estos son los cortes de tráfico que habrá en San Cibrao das Viñas durante el lunes, 4 de mayo.

El paso de la Volta Ciclista Femenina 2026 obligará a realizar cortes de tráfico en San Cibrao das Viñas el próximo lunes 4 de mayo, con motivo de la celebración de la segunda etapa de la competición.

La circulación permanecerá totalmente cerrada desde las 15:00 horas en los tramos afectados del recorrido. La reapertura del tráfico se realizará de forma progresiva una vez finalice la etapa, cuya llegada a meta en Reboredo está prevista alrededor de las 17:30 horas.

Recorrido por el municipio

La carrera atravesará varios núcleos del concello, afectando directamente a la movilidad en:

Rante

Cruz de Rante

San Cibrao das Viñas

Piñeiral

Cumial

Reboredo (meta)

Durante el desarrollo de la prueba, no se permitirá la entrada ni salida de garajes, y el transporte público sufrirá desvíos, lo que podría ocasionar molestias a los vecinos.

Acceso al polígono industrial

Con motivo de la prueba, el acceso al polígono industrial también sufrirá modificaciones durante la jornada. El acceso se realizará exclusivamente a través del nuevo acceso desde la carretera nacional N-525, por lo que se recomienda a usuarios y trabajadores planificar sus desplazamientos con antelación.

Las autoridades piden máxima atención a la señalización habilitada y la colaboración de la ciudadanía para evitar incidencias.

La etapa recorrerá 109,8 kilómetros entre Lobios y San Cibrao das Viñas, y contará con un amplio dispositivo para garantizar la seguridad tanto de las ciclistas como del público.

Desde la organización se solicita colaboración ciudadana y se anima a vecinos y visitantes a disfrutar del evento con responsabilidad para facilitar su correcto desarrollo.