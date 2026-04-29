CAMBIOS EN EL TRÁFICO
Cortes de tráfico en San Cibrao das Viñas por la Volta Ciclista Femenina 2026
CAMBIOS EN EL TRÁFICO
El paso de la Volta Ciclista Femenina 2026 obligará a realizar cortes de tráfico en San Cibrao das Viñas el próximo lunes 4 de mayo, con motivo de la celebración de la segunda etapa de la competición.
La circulación permanecerá totalmente cerrada desde las 15:00 horas en los tramos afectados del recorrido. La reapertura del tráfico se realizará de forma progresiva una vez finalice la etapa, cuya llegada a meta en Reboredo está prevista alrededor de las 17:30 horas.
La carrera atravesará varios núcleos del concello, afectando directamente a la movilidad en:
Durante el desarrollo de la prueba, no se permitirá la entrada ni salida de garajes, y el transporte público sufrirá desvíos, lo que podría ocasionar molestias a los vecinos.
Con motivo de la prueba, el acceso al polígono industrial también sufrirá modificaciones durante la jornada. El acceso se realizará exclusivamente a través del nuevo acceso desde la carretera nacional N-525, por lo que se recomienda a usuarios y trabajadores planificar sus desplazamientos con antelación.
Las autoridades piden máxima atención a la señalización habilitada y la colaboración de la ciudadanía para evitar incidencias.
La etapa recorrerá 109,8 kilómetros entre Lobios y San Cibrao das Viñas, y contará con un amplio dispositivo para garantizar la seguridad tanto de las ciclistas como del público.
Desde la organización se solicita colaboración ciudadana y se anima a vecinos y visitantes a disfrutar del evento con responsabilidad para facilitar su correcto desarrollo.
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