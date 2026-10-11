¿Sabe usted que una cosa es una espectáculo del motor y otra es atronar con megáfonía a los vecinos de San Cibrao?

¿Sabe usted que el autollamado "espectáculo del motor" ha perturbado la tranquilidad en el Polígono de San Cibrao y aledaños? ¿Que espectáculo es, pero dantesco? ¿Que parece que no se han enterado que la atronadora megafonía está prohibida para evitar la contaminación acústica? ¿Que a eso se le suma la suciedad que causan, con carteles en cada esquina? ¿Que si el Concello no tiene nada que decir?