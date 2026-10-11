¿Sabe usted que una cosa es una espectáculo del motor y otra es atronar con megáfonía a los vecinos de San Cibrao?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen Cho Dixo, el espectáculo de la megafonía en San Cibrao
¿Sabe usted que el autollamado "espectáculo del motor" ha perturbado la tranquilidad en el Polígono de San Cibrao y aledaños? ¿Que espectáculo es, pero dantesco? ¿Que parece que no se han enterado que la atronadora megafonía está prohibida para evitar la contaminación acústica? ¿Que a eso se le suma la suciedad que causan, con carteles en cada esquina? ¿Que si el Concello no tiene nada que decir?
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