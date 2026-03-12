PREVENCIÓN DE INCENDIOS
Medio Rural dobra os cartos para limpar franxas EN oURENSE
PREVENCIÓN DE INCENDIOS
A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, reafirmou en San Cibrao das Viñas o compromiso da Xunta de Galicia coa prevención de incendios. Durante unha visita aos traballos de roza en Outeiro Calvo, salientou que o convenio de xestión da biomasa nas faixas secundarias con Seaga conta este ano con 25 millóns de euros, o dobre que o exercicio anterior.
Acompañada pola alcaldesa, Marta Nóvoa, Gómez explicou que as actuacións en San Cibrao abranguerán máis de 25 hectáreas nas parroquias de Soutopenedo, Noalla e Rante. Estes labores forman parte dunha estratexia global na que o Goberno galego incrementou un 50% o investimento preventivo, ata os 75 millóns de euros, reforzando a execución subsidiaria en ata 10 hectáreas por concello e a limpeza de 12 quilómetros de vías municipais.
A conselleira lembrou que, aínda que a limpeza das franxas de 50 metros é responsabilidade de propietarios e concellos, o convenio permite a 271 municipios delegar execucións subsidiarias e a limpeza de vías públicas para facilitar o cumprimento da norma antes do verán.
Fronte aos traballos da Xunta, o grupo provincial do PSOE alertou de que Ourense afronta o verán de 2026 coa mesma “vulnerabilidade” que o ano pasado. O voceiro socialista, Álvaro Vila, advertiu que o compromiso de asumir directamente a limpeza en concellos de menos de 10.000 habitantes continúa sen materializarse seis meses despois de ser anunciado.
Os socialistas critican un modelo que, ao seu xuízo, segue baseado na extinción e que delega a prevención en concellos sen medios. Vila alertou ademais de que a elevada biomasa acumulada pola humidade do inverno, sumada á “parálise” da mesa de incendios provincial, pon en risco o 82% dos municipios ourensáns.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PREVENCIÓN DE INCENDIOS
Medio Rural dobra os cartos para limpar franxas EN oURENSE
22,23 y 24 DE MAYO
Hoteles agotados para el Ouren Sound Fest
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Vuelca una furgoneta en la OU-540 en San Martiño de Loiro y deja un herido
LA MAGIA DEL ENTROIDO
San Cibrao sacó sus mejores galas para el concurso de Entroido
Lo último
"FACER 20 LISTAS"
Ana Méndez pide un perfil “de consenso” como líder del PP de Ourense
EL ÁLAMO
La pesa del aizkolari
DERBI GALLEGO
Solo faltó que fuese sábado