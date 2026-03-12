Medio Rural dobra os cartos para limpar franxas EN oURENSE

PREVENCIÓN DE INCENDIOS

A conselleira de Medio Rural, María José Gómez, reafirma en San Cibrao o reforzo na prevención de incendios en Ourense con un incremento do 50% no investimento e 25 millóns para xestión da biomasa.

A conselleira María José Gómez, na visita a San Cibrao.
A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, reafirmou en San Cibrao das Viñas o compromiso da Xunta de Galicia coa prevención de incendios. Durante unha visita aos traballos de roza en Outeiro Calvo, salientou que o convenio de xestión da biomasa nas faixas secundarias con Seaga conta este ano con 25 millóns de euros, o dobre que o exercicio anterior.

Acompañada pola alcaldesa, Marta Nóvoa, Gómez explicou que as actuacións en San Cibrao abranguerán máis de 25 hectáreas nas parroquias de Soutopenedo, Noalla e Rante. Estes labores forman parte dunha estratexia global na que o Goberno galego incrementou un 50% o investimento preventivo, ata os 75 millóns de euros, reforzando a execución subsidiaria en ata 10 hectáreas por concello e a limpeza de 12 quilómetros de vías municipais.

A conselleira lembrou que, aínda que a limpeza das franxas de 50 metros é responsabilidade de propietarios e concellos, o convenio permite a 271 municipios delegar execucións subsidiarias e a limpeza de vías públicas para facilitar o cumprimento da norma antes do verán.

O PSOE ve “vulnerabilidade”

Fronte aos traballos da Xunta, o grupo provincial do PSOE alertou de que Ourense afronta o verán de 2026 coa mesma “vulnerabilidade” que o ano pasado. O voceiro socialista, Álvaro Vila, advertiu que o compromiso de asumir directamente a limpeza en concellos de menos de 10.000 habitantes continúa sen materializarse seis meses despois de ser anunciado.

Os socialistas critican un modelo que, ao seu xuízo, segue baseado na extinción e que delega a prevención en concellos sen medios. Vila alertou ademais de que a elevada biomasa acumulada pola humidade do inverno, sumada á “parálise” da mesa de incendios provincial, pon en risco o 82% dos municipios ourensáns.

