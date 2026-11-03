Nueve empresas optan a construir 12 viviendas públicas en San Cibrao das Viñas por 2,4 millones

La Xunta ha recibido nueve ofertas de empresas para ejecutar las obras de construcción de 12 viviendas de promoción pública en San Cibrao das Viñas, un proyecto que salió a licitación con un presupuesto de 2,4 millones de euros. La actuación permitirá ampliar la oferta de vivienda protegida en el municipio ourensano.

Los pisos se levantarán en una parcela de 470,12 metros cuadrados, situada en la parcela 14 del Plan Parcial del Sector A2, cuyos terrenos fueron cedidos gratuitamente por el Concello a la Administración autonómica mediante un convenio.

El proyecto contempla la construcción de un edificio de tres alturas, con viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios. El inmueble contará también con una planta semisótano destinada a garajes y trasteros, que ocupará toda la superficie de la parcela.

Viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios

La distribución prevista incluye dos viviendas de dos dormitorios en la planta baja, junto a los accesos y las zonas comunes del edificio. En las plantas primera y segunda se habilitarán cuatro viviendas en cada una: dos de tres dormitorios y otras dos de dos dormitorios.

Por su parte, la planta bajo cubierta albergará las dos últimas viviendas, una de dos dormitorios y otra de cuatro. De este modo, el edificio ofrecerá distintas tipologías para adaptarse a las necesidades de diferentes unidades familiares.

La planta baja también reservará espacio para las instalaciones del inmueble, el centro de transformación, el almacén de contenedores y los cuartos de limpieza. En el semisótano se distribuirán las plazas de garaje y los trasteros.

Con la recepción de estas nueve ofertas, la Xunta avanza en la tramitación de un proyecto cuyo presupuesto asciende a 2,4 millones de euros y que prevé incorporar una docena de nuevas viviendas públicas al parque residencial de San Cibrao das Viñas.