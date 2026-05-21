El Ouren Sound Fest apunta a su edición más potente

El Ouren Sound Fest encara este fin de semana su edición más ambiciosa convertido ya en una de las grandes citas musicales del inicio del verano gallego. El festival celebrará desde este viernes hasta el domingo su undécima edición con un cartel que mezcla nombres consolidados del indie y el rock nacional con nuevas propuestas emergentes, además de una fuerte apuesta logística y familiar por parte de la organización que lo consolida como un evento de referencia en la provincia.

La mayor parte de la programación tendrá lugar en el campo de fútbol del Parque Tecnolóxico de San Cibrao das Viñas, mientras que el cierre del domingo será gratuito en Pereiro de Aguiar. La presentación oficial del festival se celebró este miércoles en su recinto principal.

El evento será un éxito de asistencia. El organizador, Rubén Álvarez, confirmó que esperan alrededor de 2.000 personas más por jornada respecto a la pasada edición. La repercusión se traslada a la ocupación turística, con hoteles de Ourense, Pereiro de Aguiar, Celanova, Allariz y el propio San Cibrao completos. “Los pisos turísticos son muy limitados y con precios muy elevados”, añadió Álvarez.

Lanzaderas

Para facilitar la movilidad, el festival contará con buses lanzadera desde del parque de San Lázaro de Ourense hasta el recinto, un servicio que busca evitar desplazamientos en vehículo privado y mejorar la experiencia del público. Además, habrá un parking específico para personas con movilidad reducida. “Queremos ser un festival lo más inclusivo posible”, destacó Álvarez

También se reforzará este año la oferta familiar de evento con el espacio Ouren Kids, pensado para que los más pequeños puedan disfrutar del festival con actividades como pintacaras, hinchables y monitores profesionales. “Se puede perfectamente dejar a los niños mientras los padres van al concierto”, explicó el organizador.

El presidente de la Diputación, Luis Menor, definió esta nueva edición del Ouren Sound Fest como “a máis potente” y destacó un cartel “musical de primeiro nivel” que combina artistas consolidados y talento gallego. También puso el foco en el impacto económico del festival, que generará más de 300 puestos de trabajo directos e indirectos y prioriza en un 90 % a proveedores de la provincia. Además, subrayó el valor de celebrar el evento en San Cibrao das Viñas como parte de una estrategia de descentralización cultural hacia el interior de Galicia.

Desde la Xunta, el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, incidió en el papel de festivales como este para reforzar Galicia como destino musical. “Consolidamos unha oferta turística capaz de atraer visitantes fóra dos meses tradicionais de maior demanda”, señaló, en referencia al impulso de los Concertos do Xacobeo.

Cartel

En lo musical, este viernes abrirá el festival Duendeneta (18,30) antes de los conciertos de Carlos Ares (19,00), Love of Lesbian (20,50), Iván Ferreiro (23,00), Alcalá Norte (1,00) y Fontán (2:30). El sábado será el turno de Abril (18,10), Duncan Dhu (18,50), Marlon (20,10), La M.O.D.A. (21,50), Siloé (23,50) y Niña Polaca (1,50), además de la sesión final de Mr. Kitos DJ (2,50). El domingo llegará el cierre gratuito en la Praza do Pereiro de Aguiar con la actuación de Tarabela a las 12,00 horas.

Con ese ecléctico cartel y una asistencia récord prevista, el Ouren Sound Fest encara una edición que aspira a consolidar definitivamente al festival como uno de los grandes eventos musicales de Galicia, además de la gran bienvenida festivalera que precede a un gran verano de conciertos.