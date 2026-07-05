EDITORIAL
Las incidencias del AVE gallego

¿Sabe usted que las reservas de agua del Concello de San Cibrao peligran?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, las restricciones de agua en el Concello de San Cibrao debido a la ola de calor

Reserva de agua San Cibrao.
Reserva de agua San Cibrao. | La Región

¿Sabe usted la ola de calor empieza a generar problemas importantes? ¿Que en el Concello de San Cibrao avisó de que las reservas de agua se encuentran en un nivel crítico? ¿Que por ello los vecinos tienen prohibido utilizar agua potable para actividades no esenciales como el riego, el lavado de vehículos o el llenado de piscinas? ¿Que puede que sea la antesala de un verano de restricciones por el calor?

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