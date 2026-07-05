¿Sabe usted que las reservas de agua del Concello de San Cibrao peligran?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, las restricciones de agua en el Concello de San Cibrao debido a la ola de calor
¿Sabe usted la ola de calor empieza a generar problemas importantes? ¿Que en el Concello de San Cibrao avisó de que las reservas de agua se encuentran en un nivel crítico? ¿Que por ello los vecinos tienen prohibido utilizar agua potable para actividades no esenciales como el riego, el lavado de vehículos o el llenado de piscinas? ¿Que puede que sea la antesala de un verano de restricciones por el calor?
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