San Cibrao amplía el Aula Concilia hasta los 14 años

El programa busca facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de los hogares del municipio

Alumnos a la entrada de un centro educativo de la ciudad de Ourense en una imagen de archivo.
Alumnos a la entrada de un centro educativo de la ciudad de Ourense en una imagen de archivo. | Xesús Fariñas

El Concello de San Cibrao das Viñas abrirá desde este lunes hasta el 20 de agosto el plazo de inscripción para la Aula Concilia 2026/2027, un servicio gratuito que extiende este año su cobertura hasta los 14 años, frente a los 12 de la edición anterior. El programa busca facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de los hogares del municipio.

El servicio está dirigido a niños y niñas de entre 3 y 14 años empadronados en San Cibrao das Viñas o cuyos progenitores o tutores legales estén empadronados en el municipio. La iniciativa está especialmente orientada a familias con incompatibilidades horarias derivadas de sus obligaciones laborales.

Las actividades se desarrollarán de lunes a viernes, entre las 15,00 y las 20,00 horas, y ofrecerán a los menores un espacio seguro y adaptado a sus edades, con un amplio abanico de propuestas lúdicas, creativas, formativas y de ocio.

Las inscripciones podrán realizarse presencialmente en las oficinas municipales o a través de la sede electrónica. El programa incluye también las modalidades Amplía Concilia, para jornadas no lectivas y periodos vacacionales, y Concilia Verán, para las mañanas de verano.

También teatro municipal

El Concello abrirá del 10 al 26 de agosto las inscripciones para la Escola Municipal de Teatro 2026/2027, una actividad gratuita para empadronados, con grupos infantil, juvenil y de adultos los martes y jueves.

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