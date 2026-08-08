San Cibrao amplía el Aula Concilia hasta los 14 años

Alumnos a la entrada de un centro educativo de la ciudad de Ourense en una imagen de archivo.

El Concello de San Cibrao das Viñas abrirá desde este lunes hasta el 20 de agosto el plazo de inscripción para la Aula Concilia 2026/2027, un servicio gratuito que extiende este año su cobertura hasta los 14 años, frente a los 12 de la edición anterior. El programa busca facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de los hogares del municipio.

El servicio está dirigido a niños y niñas de entre 3 y 14 años empadronados en San Cibrao das Viñas o cuyos progenitores o tutores legales estén empadronados en el municipio. La iniciativa está especialmente orientada a familias con incompatibilidades horarias derivadas de sus obligaciones laborales.

Las actividades se desarrollarán de lunes a viernes, entre las 15,00 y las 20,00 horas, y ofrecerán a los menores un espacio seguro y adaptado a sus edades, con un amplio abanico de propuestas lúdicas, creativas, formativas y de ocio.

Las inscripciones podrán realizarse presencialmente en las oficinas municipales o a través de la sede electrónica. El programa incluye también las modalidades Amplía Concilia, para jornadas no lectivas y periodos vacacionales, y Concilia Verán, para las mañanas de verano.

También teatro municipal

El Concello abrirá del 10 al 26 de agosto las inscripciones para la Escola Municipal de Teatro 2026/2027, una actividad gratuita para empadronados, con grupos infantil, juvenil y de adultos los martes y jueves.