La Xunta trata en San Cibrao la nueva estrategia de formación

El conselleiro de Emprego, José González, mantuvo una reunión con la Asociación de Empresarios del Polígono de San Cibrao, con quienes analizó la nueva estrategia autonómica de formación para el empleo, que busca adaptar a las necesidades empresariales las distintas líneas de actuación para ajustar a las vacantes disponibles a distintos colectivos con una inserción laboral más difícil.

Pudimos trasladar las principales necesidades y retos del tejido empresarial del polígono, así como analizar posibles líneas de colaboración"

Desde la Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao se valoró positivamente este encuentro, que permitió “trasladar las principales necesidades y retos del tejido empresarial del polígono, así como analizar posibles líneas de colaboración para mejorar la competitividad, la formación y la disponibilidad de talento en las empresas”, indicaba el presidente de los empresarios José Antonio Rodríguez Araújo.