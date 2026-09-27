La Festa do Esquecemento calienta de cara al 2027

FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO

La asociación cultural Civitas Limicorum se reúne en Santiago de Compostela con Turismo de Galicia para impulsar el reconocimiento de la Festa do Esquecemento como Fiesta de Interés Turístico de Galicia

Marcos Argibay, Ana Lozano, Xosé Merelles y Cristina Campero.
Marcos Argibay, Ana Lozano, Xosé Merelles y Cristina Campero. | Civitas Limicorum

La asociación cultural Civitas Limicorum, organizadora de la Festa do Esquecemento, se reunió este viernes en Santiago de Compostela con el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles. El encuentro tuvo como objetivo analizar la 26ª edición —celebrada los días 21, 22 y 23 de agosto— y abordar los retos futuros de un evento que, tras 26 años de trayectoria, se ha consolidado como un referente de la recreación histórica en Galicia.

Aspiración a Fiesta de Interés Turístico

Las conversaciones se centraron en el desarrollo de la reciente edición y en las perspectivas de futuro de la celebración, que aspira a obtener el reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico de Galicia. Ambas partes destacaron el papel fundamental de los vecinos y del tejido asociativo local en la consolidación de la fiesta.

En representación de la asociación asistió su presidenta, Ana Lozano, que subrayó: "Saímos moi satisfeitos deste encontro". También acudió a este encuentro en Santiago el expresidente e impulsor de la solicitud para obtener la declaración de interés turístico, Marcos Argibay.

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