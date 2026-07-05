Galería | Cea disfruta de la Festa do Pan de Cea bajo un intenso calor
XXXIII EDICIÓN
Elaborado en hornos tradicionales, el Pan de Cea se elabora cada día para llegar a las mesas de toda Galicia. Como cada primer domingo de julio se llevó a cabo la fiesta de exaltación de este producto con la presencia de autoridades y vecinos
El Campo da Saleta volvió a reunir a centenares de visitantes en Cea para disfrutar de una edición más de la Festa do Pan de Cea. Un evento que cumple treinta y tres años, que busca resaltar el trabajo artesanal de un producto cien por cien gallego como lo es el Pan de Cea.
Elaborado de manera tradicional en los hornos y que cada día está presente en la mesa de muchos gallegos. La jornada estuvo amenizada por pandeireteiras, charangas y gaitas donde publico y autoridades presentes disfrutaron de los productos locales de la región y la música tradicional gallega.
El cierre se puso con el baile, las actuaciones musicales y una degustación gratuita de pan, chorizos y vino
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Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, corta una rebanada de Pan de Cea.
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Xunta de Galicia
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Luis Menor, presidente de de Diputación de Ourense; Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia; José Luis Valladares, alcalde de San Cristovo de Cea; y Marta Villaverde, conselleira do Mar y pregonara de la Festa do Pan de Cea, llegan al Campa da Saleta.
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Martiño Pinal
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Luis Menor, presidente de la Diputación de Ourense, pronuncia unas palabras en la Festa do Pan de Cea.
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Diputación de Ourense
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Luis Menor, presidente de la Diputación de Ourense; José Luis Valladares, alcalde de San Cristovo de Cea; Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia; Miguel Santalices, presidente del Parlamento de Galica y Xosé Manuel Merelles, director de la axencia de turismo de Galicia, sobre el escenario de la Festa do Pan de Cea.
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Martiño Pinal
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José Luis Valladares, alcalde de San Cristovo de Cea, durante su discurso en la Festa do Pan de Cea.
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Martiño Pinal
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José Luis Valladares, alcalde de San Cristovo de Cea, entrega un reconocimiento a un emocionado vecino.
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Martiño Pinal
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Xosé Manuel Merrelles, director da axencia de turismo de Galicia; Manuel Pardo, delegado de la Xunta de Galicia en Ourense; Luis Menor, presidente de la Diputación de Ourense; Miguel Santalices, presidente del Parlamento de Galica; Marta Villaverde, conselleira do mar; y Alfonso Rueda, presidente la Xunta de Galicia, mojan Pan de Cea en aceite en las indicaciones de José Luis Valladares, alcalde de San Cristovo de Cea.
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Xunta de Galicia
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Galería | Cea disfruta de la Festa do Pan de Cea bajo un intenso calor
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Xunta de Galicia
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Galería | Cea disfruta de la Festa do Pan de Cea bajo un intenso calor
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Martiño Pinal
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Galería | Cea disfruta de la Festa do Pan de Cea bajo un intenso calor
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Martiño Pinal
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Galería | Cea disfruta de la Festa do Pan de Cea bajo un intenso calor
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Martiño Pinal
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Galería | Cea disfruta de la Festa do Pan de Cea bajo un intenso calor
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Martiño Pinal
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Galería | Cea disfruta de la Festa do Pan de Cea bajo un intenso calor
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Martiño Pinal
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Galería | Cea disfruta de la Festa do Pan de Cea bajo un intenso calor
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Martiño Pinal
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Galería | Cea disfruta de la Festa do Pan de Cea bajo un intenso calor
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Martiño Pinal
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Galería | Cea disfruta de la Festa do Pan de Cea bajo un intenso calor
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Martiño Pinal
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Galería | Cea disfruta de la Festa do Pan de Cea bajo un intenso calor
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Martiño Pinal
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Galería | Cea disfruta de la Festa do Pan de Cea bajo un intenso calor
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Martiño Pinal
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Galería | Cea disfruta de la Festa do Pan de Cea bajo un intenso calor
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Martiño Pinal
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Galería | Cea disfruta de la Festa do Pan de Cea bajo un intenso calor
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Martiño Pinal
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Galería | Cea disfruta de la Festa do Pan de Cea bajo un intenso calor
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Martiño Pinal
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Galería | Cea disfruta de la Festa do Pan de Cea bajo un intenso calor
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Martiño Pinal
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Galería | Cea disfruta de la Festa do Pan de Cea bajo un intenso calor
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Martiño Pinal
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Galería | Cea disfruta de la Festa do Pan de Cea bajo un intenso calor
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Martiño Pinal
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Galería | Cea disfruta de la Festa do Pan de Cea bajo un intenso calor
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Martiño Pinal
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Galería | Cea disfruta de la Festa do Pan de Cea bajo un intenso calor
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Martiño Pinal
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Galería | Cea disfruta de la Festa do Pan de Cea bajo un intenso calor
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Martiño Pinal
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Galería | Cea disfruta de la Festa do Pan de Cea bajo un intenso calor
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Martiño Pinal
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Galería | Cea disfruta de la Festa do Pan de Cea bajo un intenso calor
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Martiño Pinal
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Galería | Cea disfruta de la Festa do Pan de Cea bajo un intenso calor
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Martiño Pinal
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Galería | Cea disfruta de la Festa do Pan de Cea bajo un intenso calor
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Martiño Pinal
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Galería | Cea disfruta de la Festa do Pan de Cea bajo un intenso calor
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Martiño Pinal