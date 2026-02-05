Un herido en un choque entre dos coches en San Cristovo da Cea

Sobre las 14:27 horas del mediodía de este jueves, 5 de enero, se informaba de un accidente con heridos en San Cristovo da Cea. En El punto kilométrico 24 de la OU-504 se produjo una colisión entre dos vehículos que derivó en una persona herida que necesitó asistencia sanitaria.

Hasta el punto se desplazaron Urxencias Sanitarias, Guardia Civil de Tráfico y Protección Civil de San Cristovo da Cea.