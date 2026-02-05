BORRASCA LEONARDO
Un herido en un choque entre dos coches en San Cristovo da Cea

ACCIDENTE DE TRÁFICO

Carretera en la que ocurrió el accidente
Carretera en la que ocurrió el accidente | Google Maps

Sobre las 14:27 horas del mediodía de este jueves, 5 de enero, se informaba de un accidente con heridos en San Cristovo da Cea. En El punto kilométrico 24 de la OU-504 se produjo una colisión entre dos vehículos que derivó en una persona herida que necesitó asistencia sanitaria.

Hasta el punto se desplazaron Urxencias Sanitarias, Guardia Civil de Tráfico y Protección Civil de San Cristovo da Cea.

