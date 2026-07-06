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¿Sabe usted que Miguel Santalices tuvo que fungir como médico en la Festa do Pan de Cea?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, el doctor Miguel Santalices tuvo que atender una indisposición en la Festa do Pan de Cea

Miguel Santalices en la Festa do Pan de Cea.
Miguel Santalices en la Festa do Pan de Cea. | La Región

¿Sabe usted que el presidente del Parlamento de Galicia, el banduense Miguel Ángel Santalices, no se quiso perder la Festa do Pan de Cea?¿Que además de disfrutar de una animada jornada, tuvo que ejercer como médico? ¿Que no dudó en tirar de sus dotes de profesional después de que una persona sufriese una indisposición? ¿ Y que no es la primera vez que el doctor Santalices echa una mano allá donde va?

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