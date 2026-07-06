Cea presume de tradición en la gran fiesta que exalta su pan

El Campo da Saleta se vistió de gala este domingo para acoger el día central de la XXXIII edición de la Festa de Exaltación do Pan de Cea. Esta cita, declarada de Interés Turístico de Galicia, concentró en este 2026 todo su protagonismo en una temática muy especial: el mar de Galicia. Cientos de vecinos y visitantes se dieron cita en el municipio ourensano para disfrutar del inconfundible sabor de su producto estrella y recorrer los diversos expositores gastronómicos con denominación de origen que engalanaron el recinto, consolidando la cita como un referente imprescindible del verano gastronómico de la provincia y atrayendo a numeroso público de toda la comunidad autónoma.

Los actos oficiales de la conmemoración echaron a andar con una destacada propuesta cultural. El público asistente arropó la presentación de la exposición denominada “Pan de Cea” y del emotivo libro fotográfico “San Cristovo de Cea, onde o Pan é Arte”, una obra de gran valor documental que plasma visualmente el alma, las manos y la tradición de un oficio secular que sigue vivo generación tras generación gracias al relevo de los panaderos locales.

Con Sabor a mar

El momento cumbre de la mañana llegó con la lectura del pregón. La elegida este año fue Marta Villaverde Acuña, conselleira do Mar de la Xunta de Galicia, quien ofreció un discurso muy aplaudido por los asistentes. Villaverde destacó la combinación de los productos del mar con el pan de Cea en una edición dedicada precisamente a la costa gallega. Acto seguido, y en compañía de las autoridades locales, se procedió a la entrega de las distinciones a los homenajeados de este año.

Fin de fiesta

Las mesas se llenaron para la multitudinaria comida popular, donde el pan de Cea fue el acompañante indiscutible de los comensales en una jornada de convivencia y exaltación gastronómica.

La programación continuó por la tarde con el compás musical del concierto de Amigos do Acordeón Terras de Celanova, que caldeó el ambiente para otra de las grandes citas del día: una degustación gratuita de productos del mar de Galicia para el primer centenar de asistentes inscritos, quienes completaron el cupo disponible en pocos minutos. El broche de oro a una jornada redonda lo puso la prestigiosa orquesta Capitol, encargada de hacer bailar a la multitud hasta el fin de fiesta, prolongando la celebración hasta bien entrada la noche.

Alfonso Rueda y Luis Menor arropan el éxito del pan de Cea

La Festa do Pan de Cea contó con un firme respaldo institucional encabezado por el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, junto al del Parlamento gallego, Miguel Santalices. También asistieron el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, el director de la Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, el delegado de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, y el alcalde de la localidad, José Luis Valladares.

Durante la cita, el presidente provincial, Luis Menor, reivindicó este producto artesanal como “un símbolo da identidade, a excelencia e o potencial do rural”. Destacó que apoyar a los doce hornos de la IXP es “apoiar o emprego e un desenvolvemento que nace da traidición”. Asimismo, recordó su hito europeo y ensalzó el lema “O pan do mar” como la alianza perfecta entre la tierra y el mar gallego.