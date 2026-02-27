Un operario de limpieza herido en Pereda, San Cristovo de Cea, al chocar un coche contra el camión de la basura
N-525
Este viernes 27 se informaba del choque de un coche contra un camión de la basura en la N-525 a su paso por Pereda, San Cristovo de Cea, del que resultaba herido uno de los operarios de limpieza
A las 7:59 horas de la mañana de este viernes, 27 de febrero, se informaba de un accidente de tráfico en el punto kilométrico 258 de la N-525 a su paso por Pereda, San Cristovo de Cea, del que resultó herida una persona. El incidente consistió en la colisión de un vehículo contra un camión de la basura, de la que habría salido herido uno de los operarios de limpieza.
Hasta el punto se desplazaron 061, Guardia Civil de Tráfico, bombeiros de San Cristovo de Cea y Protección Civil.
