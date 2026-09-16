El pan de Cea, motor de riqueza y empleo rural

El pan de Cea es un ejemplo de cómo un producto ligado a la tradición genera riqueza y empleo, con más de 400.000 piezas certificadas al año y un valor económico estimado superior al millón de euros. Así lo destacó ayer la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, durante su visita al obrador Aboamigalla, en San Cristovo de Cea, uno de los doce integrados en la Indicación Xeográfica Protexida (IXP).

Doce hornos están integrados en esta indicación xeográfica protexida (IXP), que es la más antigua de españa en este sector

La conselleira, que estuvo acompañada por el director de la Axencia Galega de Calidade Alimentaria, Martín Alemparte, y el alcalde de Cea, José Luis Valladares, destacó que la IXP Pan de Cea es la más antigua de España en su sector y “constitúe unha referencia para outros selos semellantes”, valorando su calidad, antigüedad, carácter artesanal y estrecha vinculación con el territorio. Destacó además el trabajo de Aboamigalla, que ha recibido reconocimientos como el premio Best Artisan Bakery 2025-Galicia por su labor como panadería artesanal.

Durante la visita, Gómez subrayó además la importancia del cultivo del trigo en Galicia, no tanto por su cantidad sino como por la conservación de variedades tradicionales y su relación con la elaboración del pan de Cea y el “pan galego”, las dos IXP gallegas del sector. Citó variedades autóctonas como Callobre y Caaveiro, seleccionadas por el Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo a partir de ecotipos tradicionales gallegos.

La conselleira reafirmó el apoyo de la Xunta a estas producciones que cualificó como “pancas de impulso e desenvolvemento do rural”, mediante iniciativas como el Plan Saborea Galicia Calidade Diferenciada, con un presupuesto este año de 10 millones de euros.