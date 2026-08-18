La depuradora de Cea cuenta con 840.000 euros para obras

EL FUEGO ALCANZA LA VEGETACIÓN
Galería | Arde un autobús con 63 pasajeros en la AG-53 a su paso por San Cristovo de Cea, en fotos
UN AÑO DE OBRAS
La Xunta de Galicia acaba de licitar, por un importe de 838.072,44 euros, IVA incluido, un proyecto para la modernización y mejora de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de San Cristovo de Cea. Esta iniciativa permitirá subsanar las deficiencias técnicas de la infraestructura actual y dotar a la instalación de tecnología que garantice un funcionamiento automatizado y eficiente.
Concretamente, se actuará sobre la línea de agua para sustituir las dos bombas existentes, instalar un nuevo caudalímetro y construir una nueva cámara con dos canales, además de renovar el sistema de pretratamiento de las aguas residuales. En cuanto a la línea de fangos de la planta, el proyecto contempla también la sustitución de las bombas de recirculación y de purga de fangos actuales, así como el cambio del equipo de deshidratación manual por otro automático.
Además, el proyecto previsto incluye otras mejoras y modernizaciones de las instalaciones, como la limpieza interior y la impermeabilización de las estructuras principales y la rehabilitación del edificio de operaciones; la instalación de un sistema de control y gestión y la sustitución del cuadro eléctrico y el cableado de la planta de tratamiento de aguas residuales; y la mejora de la vía de acceso a la planta.
El plazo para que las empresas interesadas presenten sus ofertas finaliza el 16 de septiembre; una vez concluido el proceso, el adjudicatario dispondrá de 12 meses para ejecutar las obras.
Cabe destacar que este proyecto forma parte de un convenio de colaboración entre la Xunta y el Concello, por un importe superior a un millón de euros, en virtud del cual Augas de Galicia se compromete a sufragar el 80% del coste de la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales, con cofinanciación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), mientras que el Concello aportará el 20% restante.
La intervención en San Cristovo de Cea forma parte de una nueva cartera de iniciativas de abastecimiento, saneamiento y depuración de agua en el medio rural, puestas en marcha en el marco del programa Feader-Pepac, dando continuidad a la labor realizada en los últimos años con financiación europea.
En total, la Xunta impulsa una treintena de proyectos, ya finalizados, en ejecución o en fase de planificación, destinados a reforzar y garantizar los servicios básicos de agua en el medio rural, lo que supone una inversión conjunta estimada de cerca de 28 millones.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
EL FUEGO ALCANZA LA VEGETACIÓN
Galería | Arde un autobús con 63 pasajeros en la AG-53 a su paso por San Cristovo de Cea, en fotos
RIESGO DE INCENDIO FORESTAL
Vídeo | Un autobús prende en llamas en la AG-53 a su paso por San Cristovo de Cea
MEDIDAS PARA CONTROLAR EL CONSUMO
San Cristovo de Cea podría multar a los vecinos que se pasen con el consumo de agua
AFORO COMPLETO EN EL ALBERGUE
Reubicados 18 peregrinos en San Cristovo de Cea tras pasar por un pabellón sin condiciones para pernoctar
Lo último
CARTAS AL DIRECTOR
Pensamiento crítico
MÁS DEPORTE
Carrera y madrina de lujo en Cualedro
PERSONAL HUMANITARIO
El 96% de ataques a personal humanitario fue a nacionales
VÍA DE SERVICIO
Almaraz, y más