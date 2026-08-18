La depuradora de Cea cuenta con 840.000 euros para obras

La Xunta de Galicia acaba de licitar, por un importe de 838.072,44 euros, IVA incluido, un proyecto para la modernización y mejora de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de San Cristovo de Cea. Esta iniciativa permitirá subsanar las deficiencias técnicas de la infraestructura actual y dotar a la instalación de tecnología que garantice un funcionamiento automatizado y eficiente.

Concretamente, se actuará sobre la línea de agua para sustituir las dos bombas existentes, instalar un nuevo caudalímetro y construir una nueva cámara con dos canales, además de renovar el sistema de pretratamiento de las aguas residuales. En cuanto a la línea de fangos de la planta, el proyecto contempla también la sustitución de las bombas de recirculación y de purga de fangos actuales, así como el cambio del equipo de deshidratación manual por otro automático.

Además, el proyecto previsto incluye otras mejoras y modernizaciones de las instalaciones, como la limpieza interior y la impermeabilización de las estructuras principales y la rehabilitación del edificio de operaciones; la instalación de un sistema de control y gestión y la sustitución del cuadro eléctrico y el cableado de la planta de tratamiento de aguas residuales; y la mejora de la vía de acceso a la planta.

Hasta el 16 de septiembre

El plazo para que las empresas interesadas presenten sus ofertas finaliza el 16 de septiembre; una vez concluido el proceso, el adjudicatario dispondrá de 12 meses para ejecutar las obras.

Cabe destacar que este proyecto forma parte de un convenio de colaboración entre la Xunta y el Concello, por un importe superior a un millón de euros, en virtud del cual Augas de Galicia se compromete a sufragar el 80% del coste de la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales, con cofinanciación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), mientras que el Concello aportará el 20% restante.

La intervención en San Cristovo de Cea forma parte de una nueva cartera de iniciativas de abastecimiento, saneamiento y depuración de agua en el medio rural, puestas en marcha en el marco del programa Feader-Pepac, dando continuidad a la labor realizada en los últimos años con financiación europea.

En total, la Xunta impulsa una treintena de proyectos, ya finalizados, en ejecución o en fase de planificación, destinados a reforzar y garantizar los servicios básicos de agua en el medio rural, lo que supone una inversión conjunta estimada de cerca de 28 millones.