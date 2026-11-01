Un Samaín cheo de lembranzas en Cea

EXPERIENCIA ACTIVA

A residencia A Saleta de Cea, da Fundación San Rosendo, festexou o Samaín cunha merenda especial e nunha xornada marcada polas tradicións do pasado, a proxección dunha curtametraxe e as lembranzas dos seus maiores

Os usuarios da residencia A Saleta, listos para a súa merenda de Samaín.
Os usuarios da residencia A Saleta, listos para a súa merenda de Samaín.

A residencia A Saleta de Cea da Fundación San Rosendo vestiuse de memoria e festa para recibir o Samaín, unha xornada pensada para tecer unha ponte entre a antiga tradición celta e as lembranzas dunha vida enteira adicada ós traballos e costumes da terra.

“Manter estas tradicións permítelles ós internos conectar o presente co pasado e revivir as lembranzas”, tal como explican as profesionais

A educadora do centro, María González, explica o sentido íntimo que albergaba a organización deste encontro: “Queríamos festeixar o Samaín dunha forma bastante especial con unha merenda bastante abundante e a típica queimada”.

Nos difuntos non iamos facer festa, pero no entroido para disfrazarse eu era a primeira — Olimpia Méndez - Usuaria

A proxección dunha curtametraxe converteuse no fío de luz para viaxar ás orixes máis profundas da celebración. María González engade que a peza “contaba a procedencia do Samaín dos antigos celtas”, un tempo antigo no que a data marcaba “un paso entre o verán e o inverno e un achegamento tamén hacia o mundo dos mortos”.

“Aquí escribimos, pintamos, hoxe temos merenda… a min gústame facer todo” — José Puime - Usuario

A preparación da xornada espertou a ilusión de residentes e traballadores ao longo de varias xornadas. Tal e como lembrou a educadora, o equipo levaba “dúas semaniñas preparando, ambientando todo”, un esforzo compartido que incluiu xogos e xestos creativos para acompañar a sesión de cine, cunha merenda temática.

Las trabajadoras de la residencia prepararon una queimada.
Las trabajadoras de la residencia prepararon una queimada.

As lembranzas

Máis alá do compoñente festivo, estas actividades convértense nun ritual de pertenza e estímulo dentro do centro. A educadora salienta así a importancia de manter vivos os fíos do tempo e o día a día. A celebración de festas coma o Samaín significa tamén un refuxio cálido para “volver a recordar os seus tempos pasados” e avivar os lazos da convivencia, permitindo “crear colaboración entre eles tamén, xuntarse, falar entre todos, tamén que conozcas compañeiras, e pasalo ben”.

Son as voces dos propios maiores as que traen ao presente o contraste entre a festividade actual e o eco do pasado no rural galego. Olimpia Méndez non lembra o Samaín como tal, senón que no seu caso a efeméride que conmemoraban era o Día dos Difuntos, sinalando que “a tradición era velalos na casa” e que a devoción se concentraba en “ir ao cementerio a limpar e puñer as flores”. De festas lembra o Entroido do seu Mugares natal, no que “eu era a primeira en disfrazarme”.

Pola súa banda, José Puime achegou a pegada dunha vida de esforzo constante no campo. Ao lembrar os seus anos de mocidade, explicou con sinxeleza: “Eu o que faía era traballar para comer, para labrar, para andar con os animais”. Agora, na residencia, participa activamente nas actividades e goza da convivencia cos seus compañeiros.

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