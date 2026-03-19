San Xoán de Río, el municipio ourensano que vuelve a ser finalista europeo por su modelo de inclusión rural

La Comisión Europea ha vuelto a situar al pequeño municipio ourensano de San Xoán de Río en la élite de las políticas sociales del continente. Por segundo año consecutivo, la localidad es finalista de los European Capitals of Inclusion and Diversity Awards 2026, compitiendo directamente con grandes ciudades y regiones europeas.

En esta edición, San Xoán de Río comparte lista de finalistas con urbes de referencia como Milán, Hannover, Lovaina, Piraeus o Leiden. Una auténtica “hazaña rural” que se sustenta en una estrategia valiente: destinar el 20% de su presupuesto anual a políticas de inclusión, demostrando que el tamaño no limita la ambición política.

Las nominaciones de San Xoán de Río

Un modelo de inclusión

El proyecto impulsado por el Concello destaca por tres ejes fundamentales que han impresionado al jurado independiente de la UE:

Mulleres de Río : una estructura de participación activa para las mujeres del municipio desde una perspectiva interseccional —género, edad y ruralidad—, que sitúa a las personas mayores como protagonistas de la gobernanza local.

Inclusión LGTBIQ+ como base política : la diversidad no es un elemento aislado, sino un pilar central de la acción municipal, con el objetivo de convertir el municipio en un espacio seguro donde la identidad nunca sea motivo de éxodo rural.

Rural SocialTech: un proyecto pionero orientado a dinamizar el empleo en la economía social, mejorar las competencias digitales de la población y cerrar la brecha tecnológica, fomentando el emprendimiento inclusivo.

La decisión final se conocerá el 21 de abril en Bruselas.