San Xoán de Río, el municipio ourensano que vuelve a ser finalista europeo por su modelo de inclusión rural
UNIÓN EUROPEA
San Xoán de Río repite como finalista en los premios europeos de inclusión 2026 gracias a su innovador modelo social en el rural.
La Comisión Europea ha vuelto a situar al pequeño municipio ourensano de San Xoán de Río en la élite de las políticas sociales del continente. Por segundo año consecutivo, la localidad es finalista de los European Capitals of Inclusion and Diversity Awards 2026, compitiendo directamente con grandes ciudades y regiones europeas.
En esta edición, San Xoán de Río comparte lista de finalistas con urbes de referencia como Milán, Hannover, Lovaina, Piraeus o Leiden. Una auténtica “hazaña rural” que se sustenta en una estrategia valiente: destinar el 20% de su presupuesto anual a políticas de inclusión, demostrando que el tamaño no limita la ambición política.
Un modelo de inclusión
El proyecto impulsado por el Concello destaca por tres ejes fundamentales que han impresionado al jurado independiente de la UE:
- Mulleres de Río: una estructura de participación activa para las mujeres del municipio desde una perspectiva interseccional —género, edad y ruralidad—, que sitúa a las personas mayores como protagonistas de la gobernanza local.
- Inclusión LGTBIQ+ como base política: la diversidad no es un elemento aislado, sino un pilar central de la acción municipal, con el objetivo de convertir el municipio en un espacio seguro donde la identidad nunca sea motivo de éxodo rural.
- Rural SocialTech: un proyecto pionero orientado a dinamizar el empleo en la economía social, mejorar las competencias digitales de la población y cerrar la brecha tecnológica, fomentando el emprendimiento inclusivo.
La decisión final se conocerá el 21 de abril en Bruselas.
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