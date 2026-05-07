San Xoán de Río se suma a los municipios con un Plan Básico Municipal

La Xunta de Galicia ha aprobado el Plan Básico Municipal (PBM) de San Xoán de Río, un instrumento urbanístico que dotará al concello de una herramienta para garantizar un desarrollo ordenado y sostenible.

La directora xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, Encarnación Rivas, junto con la directora territorial de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, Pilar Fernández León, informó al alcalde, Xosé Miguel Pérez Blecua, de la aprobación definitiva de este plan. El documento permitirá al municipio ofrecer capacidad de acogida residencial y económica acorde a su desarrollo.

El PBM de San Xoán de Río, que cuenta con una población de 510 habitantes, clasifica un total de 49 núcleos rurales repartidos en nueve parroquias. Además, identifica y cataloga 44 elementos del patrimonio cultural, contribuyendo a su protección dentro del marco de la planificación territorial.

Este instrumento se enmarca en la estrategia de la Xunta para dotar de ordenación urbanística a municipios de menos de 5.000 habitantes que no disponen de planeamiento general, con el objetivo de facilitar un crecimiento responsable adaptado a las necesidades del territorio.

El plan de San Xoán de Río es el séptimo de los 24 planes básicos municipales promovidos por la Xunta que logra la aprobación definitiva, avanzando en la implantación de esta herramienta en el conjunto de Galicia.