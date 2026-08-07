ARTESANÍA DE GALICIA
O arte de montar canas de pescar en Sandiás
ARTESANÍA DE GALICIA
O murmurio do río e a paciencia da pesca atoparon a súa máxima expresión nas mans dun mozo ourensán. Alejandro Portela Fernández (1994), un mozo de 32 anos natural de Sandiás, transformou a súa paixón de neno nun oficio minucioso que o converteu no primeiro artesán de canas de pescar recoñecido por Artesanía de Galicia.
A súa historia coa auga vén de lonxe, herdada dunha forte tradición familiar. “O meu avó xa era pescador, o meu pai xa era pescador, e a min leváronme á pesca dende que nacín”, lembra Alejandro. Pasou de iniciar as súas xornadas nas canles da Lagoa de Antela a introducirse na competición pescando a lance logo e na pesca a mosca. A súa curiosidade pola construción espertou grazas ao seu compañeiro David Da Costa, quen montaba os seus propios equipos e lle prestou o seu primeiro torno para comezar a practicar. Mentres traballa nunha oficina como responsable de compras no sector da automoción, mercou materiais e atreveuse a dar o paso definitivo. “A primeira monteina no traballo ao mediodía, en vez de vir comer á casa”, confesa con humor sobre os seus inicios.
Ese interese pola montaxe derivou nun estudo profundo da técnica. Para Alejandro, o proceso de crear unha cana require exactitude. Todo comeza co “blank” ou tubo de carbono, ao que se lle debe extraer a espina. “Se sacas mal a espina, vas facer que a cana traballe mal”, advirte o artesán. A partir de aí, calcula a distribución das anelas cunha aplicación dixital, pega o mango e ata cada anela á man, rematando cunha capa de resina epoxi que seca nun forno especial a temperatura controlada. A calidade defínea o material escollido. Unha cana excelente utiliza carbono superior, como o IM12, máis lixeiro pero moi esixente, e unha cortiza portuguesa de alta gama para o mango, marcando unha fenda abismal cos compoñentes das opcións baratas.
O salto á profesionalización chegou impulsado por unha premisa moi clara. “Levoume a motivación de poder pescar, de poder quitar troitas cunha cana construída por min”, sinala. Hoxe rexenta un negocio onde todas as pezas se fan exclusivamente baixo pedido. O cliente escabicha os detalles dun catálogo que oscila entre os 210 e os 640 euros, mentres Alejandro inviste entre dúas e tres semanas en entregar cada encarga. A nivel persoal, as súas creacións favoritas son as “lixeiras, sensibles, cunha reserva de potencia boa e cuns acabados que guste mirar”. Este enorme rigor e dedicación artesanal levou a Alejandro a ser nomeado para a V Gala Nacional de los premios de Pesca Río de la Vida, que se celebrará o 19 de setembro en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), consolidando o seu prestixio moito máis alá das nosas fronteiras.
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