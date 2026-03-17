A auga da fonte de Couso deu positivo en nitratos

O concello de Sandiás colocará este mércores un cartel informativo para dar a coñecer o risco que supón a auga da fonte de Couso, que deu positivo en nitratos

A fonde da aldea de Couso, en Sandiás. | La Región

O concello de Sandiás deu a coñecer onte pola mañá que as análiticas rutinarias da auga da fonte da aldea de Couso arroxaron positivo en nitratos, obligando aos veciños a deixar de consumila.

Felipe Traveso, alcalde do concello, aclarou que a auga conten unha alta carga en nitratos (máis de 50mg), polo que deixa de ser apta para o consumo humano. Si ben o alcalde aclarou que as análiticas da auga de consumo están ben e se pode seguir bebendo da traída, tamén explicou que “os nitratos non desaparecen ainda que se ferva a auga, polo que non se debe cociñar con ela tampouco”.

Hoxe o concello colocará un cartel informativo para dar a coñecer o risco que supón esta auga, non só para os veciños que habitualmente beben e se abastecen dela, senón tamén para os visitantes e os moitos ciclistas que percorren a vía que transcorre ao carón da fonte polo medio da localidade.

Seguiremos facendo analíticas por se baixaran os niveles de nitratos”, aclarou Traveso, “pero de momento non se pode consumir a auga da fonte ata novo aviso”.

stats