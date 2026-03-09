RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS
Veinte alumnos de la UVigo aprenden de la Lagoa de Antela en Sandiás
Veinte alumnos de la Universidad de Vigo visitaron el pasado viernes el Centro de Interpretación da Lagoa de Antela y las Areeiras da Limia en el concello de Sandiás. Allí, analizaron los procesos de transformación del paisaje en la cuenca de la Limia, pues el alumnado cursa las materias de “Ordenación do territorio e paisaxe” y “Degradación e recuperación de solos”.
En el itinerario estaban incluidas visitas de campo para el estudio de casos de restauración de ecosistimas, además de las areneras. Por la mañana, los estudiantes visitaron la Reserva da Biosfera en Allariz y también el Pico Costoira, en Sandiás. “A xeoloxía tamén forma parte do patrimonio natural e xoga un papel moi importante porque condiciona ou substitución dunha zona e con iso o clima, a flora, fauna e modo de vida dos habitantes”, afirman densde el centro de interpretación.
