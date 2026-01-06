Un joven con raíces en Sandiás (Ourense), entre los 40 muertos en el incendio de Nochevieja en Suiza
CRANS-MONTANA
Guillaume Dios, nieto de emigrantes de Vilariño das Poldras (Sandiás, Ourense), es una de las 40 víctimas mortales del incendio ocurrido en una fiesta de Nochevieja en Crans-Montana, Suiza.
Uno de los 40 muertos en el incendio de la fiesta de Nochevieja en la localidad suiza de Crans-Montana era un joven con raíces ourensanas. Guillaume Dios (conocido como Guillermo en el pueblo), nieto de emigrantes de la localidad de Vilariño das Poldras, en el concello de Sandiás, falleció en la estación suiza.
Según fuentes cercanas a la familia, el joven pasó sus primeros años junto a sus abuelos en la pequeña aldea de Vilariño das Poldras, en la que todavía reside su abuela a día de hoy, siendo conocido entre los vecinos y paisanos. Recientemente, visitaba la localidad junto a su padre -nacido ya en Suiza- durante los meses de verano.
Los vecinos conocedores de la situación lamentan la pérdida de un “rapaz excelente e educado”. Así, el incendio en el local Le Constellation ha dejado su segunda víctima de origen español al confirmarse también el fallecimiento de Joaquim Van Thuyne Daniel (18 años), de madre y abuelos catalanes.
