Sandiás celebra o Día da Poesía con Rochi Nóvoa

OBRADOIRO CREATIVO

Os cativos de Sandiás mergulláronse no mundo da creación poética a través de diferentes propostas e técnicas artísticas

Algúns dos participantes na xornada. | La Región

O Local Social do Concello de Sandiás converteuse o pasado 18 de marzo, Día Mundial da Poesía, nun espazo para as rimas. A Furgoteca organizou un obradoiro lúdico de poesía para ensinar aos máis novos a xogar coas palabras e desfrutar dos versos. A actividade estivo presentada por Reme Cid e contou coa presenza de Rochi Nóvoa, quen guiou a preto de 20 alumnos do CEIP de Sandiás por un circuíto de “estacións poéticas”.

O obradoiro axudou a que os cativos abandoasen a “lectura pasiva”, fomentando a creatividade e incentivando que “cada persoa que se achegue poida habitar os versos, xogar con eles”, explicou Rochi Nóvoa. Baixo a premisa de que a poesía “percórrese”, a escritora presentou o seu libro “Versos e Lúas” cunha experiencia participativa e lúdica, convertendo o espazo nun itinerario creativo.

Deste xeito dinámico, os cativos adentráronse no mundo da creación poética a través de poemas con obxectos, rimas lóstrego, o haiku xaponés, a poesía sonora, os poemas de cores e un sinfín de actividades -incluídas regueifas- que remataran no centro educativo creando o seu propio poema.

