Sandiás declara luto oficial el 9 de enero por Guillermo, su vecino de 18 años muerto en el incendio de Suiza

El Concello de Sandiás declara luto oficial el 9 de enero por Guillaume Dios, una de las 40 víctimas del incendio de Nochevieja en Crans-Montana, Suiza.

Esta mañana de jueves el Concello de Sandiás comunicaba la resolución tomada tras el conocimiento de que una de las 40 víctimas mortales en el incendio de Nochevieja en Crans-Montana, Suiza, era Guillaume Dios -conocido por sus vecinos como Guillermo-, quien se crió en la localidad de Vilariño das Poldras hasta los 6 años con sus abuelos.

Este acto de "testemuña da dor da entidade local de Sandiás", será desde las 00:00 horas de mañana, 9 de enero, hasta las 23:59 del mismo día. Durante la jornada, las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales.

Así, el Concello mostrará sus condolencias y la solidaridad de toda la vecinanza de Sandiás a las familias de todas las víctimas y en concreto a la de Guillermo.

