Sandiás declara luto oficial el 9 de enero por Guillermo, su vecino de 18 años muerto en el incendio de Suiza

Esta mañana de jueves el Concello de Sandiás comunicaba la resolución tomada tras el conocimiento de que una de las 40 víctimas mortales en el incendio de Nochevieja en Crans-Montana, Suiza, era Guillaume Dios -conocido por sus vecinos como Guillermo-, quien se crió en la localidad de Vilariño das Poldras hasta los 6 años con sus abuelos.

Este acto de "testemuña da dor da entidade local de Sandiás", será desde las 00:00 horas de mañana, 9 de enero, hasta las 23:59 del mismo día. Durante la jornada, las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales.

Así, el Concello mostrará sus condolencias y la solidaridad de toda la vecinanza de Sandiás a las familias de todas las víctimas y en concreto a la de Guillermo.