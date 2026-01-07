El alcalde de Sandiás se reunirá con la abuela de Guillermo, el joven muerto en el incendio en Suiza: "La infancia la pasó aquí"

El alcalde de Sandiás, Felipe Traveso, prevé reunirse en la tarde este miércoles con la abuela del joven que falleció en el incendio de un bar de Crans Montana (Suiza) durante una fiesta de fin de año, como ya se adelantó este martes.

En declaraciones a Europa Press, el regidor ha destacado la tristeza con la que han recibido los vecinos de este pueblo ourensano la noticia, ya que el joven era conocido. "La infancia la pasó aquí", resalta Traveso, en referencia a que el chico, de 18 años, estuvo escolarizado en el CEIP Sandiás.

El alcalde, que aún no tuvo la ocasión de estar con la abuela del fallecido, prevé verla este miércoles, y aplaza a los próximos días la adopción de algún tipo de medida simbólica para trasladarle su apoyo por parte de la corporación municipal.

El incendio dejó 40 muertos --identificados durante el fin de semana, de los que más de la mitad son suizos y la mayoría eran adolescentes--, además de más de 115 heridos, 83 de los cuales seguían hospitalizados el lunes a causa de la gravedad de su estado.