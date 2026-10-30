ACCIDENTE DE TRÁFICO
Vuelca un coche en la N-525, a la altura del acceso a la autovía en Sandiás
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Un accidente de tráfico registrado este jueves, 29 de octubre, en la carretera N-525, a la altura de Piñeira de Arcos, en Sandiás, ha movilizado a efectivos de Protección Civil y de la Guardia Civil de Tráfico. El siniestro se ha saldado sin daños personales.
La intervención se produjo sobre las 9:55 horas, en las inmediaciones del acceso a la autovía, según ha informado la Agrupación de Protección Civil de Sandiás. Los voluntarios desplazados hasta el lugar realizaron labores de señalización y balizamiento de la zona para advertir al resto de conductores de la presencia del accidente y evitar nuevos incidentes.
Estas tareas permitieron mantener la seguridad vial hasta la llegada de la Guardia Civil de Tráfico, cuyos agentes se hicieron cargo de la situación.
Afortunadamente, no se registraron heridos como consecuencia del accidente. Desde Protección Civil de Sandiás han reiterado su compromiso con la seguridad de los vecinos y la colaboración con el resto de los servicios de emergencias.
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