Se desata un incendio forestal en los montes de Codosedo, Sarreaus
SEGUNDO DEL AÑO
A las 13:41 horas de este domingo se informaba de un incendio forestal en Codosedo, Sarreaus. Sería el segundo que se da en esta zona en este 2026. Actualmente ya se encuentra controlado.
A las 13:41 horas de la mañana de este domingo, 29 de marzo, se informaba de un incendio forestal en la parroquia de Codosedo, Concello de Sarreaus. La gran columna de humo que se generó era visible desde varios kilómetros de distancia.
Se activó el Brif Laza y sobrevolaron el incendio forestal para poder extinguirlo. Se trata del segundo fuego de este 2026 en la zona de Sarreaus. En el incendio trabajó un equipo formado por 9 bomberos forestales y 1 helicóptero. Actualmente ya se encuentra controlado.
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