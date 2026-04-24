El 018, teléfono de asistencia a las víctimas de accidentes de tráfico
NUEVO NÚMERO
El número ofrece información y orientación psicológica, social, legal y médica a las víctimas de accidentes de tráfico, y está disponible todo el año. No sustituye a otros servicios existentes, es complementario.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presentó el teléfono 018 de atención a víctimas de siniestros viales, un servicio gratuito, confidencial y con cobertura nacional que ofrece información en más de 50 idiomas sobre recursos psicológicos, sociales, legales y médicos.
Este recurso, impulsado por la Dirección General de Tráfico, funcionará como primer punto de contacto tras un accidente y estará disponible todos los días del año entre las 8:00 y las 21:00 horas. Según el ministro, “no solo ofrece atención directa, sino que facilita el acceso a una red de apoyo ya existente”, garantizando que ninguna víctima quede “sin información, sin acompañamiento y sin la posibilidad de recibir una atención especializada”.
Grande-Marlaska destacó que “es un servicio clave” que proporciona “orientación psicológica, asesoramiento jurídico básico y acompañamiento emocional en momentos dramáticos”, y subrayó que “la atención telefónica reduce barreras como el miedo, la distancia geográfica o la falta de recursos”.
No es un teléfono de emergencias
El 018 no es un teléfono de emergencias, sino un apoyo en la fase posterior al accidente, atendido por un equipo de profesionales (psicólogos, trabajadores sociales y abogados) con experiencia en atención a víctimas. En los casos más graves, podrá realizarse un seguimiento durante meses para adaptar la ayuda a la evolución de cada situación. Además del teléfono, el servicio podrá utilizarse a través de WhatsApp, correo electrónico y la web de la DGT, ampliando así las vías de acceso. Su objetivo es ofrecer una atención integral y personalizada, así como derivar a las asociaciones más adecuadas según las necesidades de cada afectado.
Las asociaciones de víctimas valoraron su puesta en marcha como un recurso “muy esperado” tras años de reivindicación. Desde estos colectivos se subrayó que puede “marcar la diferencia” en los primeros momentos y servir como “puerta de entrada accesible y humana” en situaciones de gran vulnerabilidad.
También destacaron que muchas víctimas permanecen “escondidas” tras las estadísticas y reclamaron una “atención integral” ante un dolor para el que “no hay palabras”. En este sentido, consideraron que el 018 permitirá “atravesar el caos” que se produce tras un siniestro y mejorar el acompañamiento en esos momentos críticos.
Asimismo, insistieron en que este recurso no sustituye a otros servicios existentes, sino que los complementa y refuerza, facilitando el acceso a una red ya consolidada. Finalmente, subrayaron la importancia de que sea un número fácil de recordar y accesible para toda la población.
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