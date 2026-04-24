Plantar cara a Trump

Media población de Cuba está deseando que Estados Unidos se haga cargo de su gobernación; la otra media sin embargo apoya a su presidente Díaz-Canel y vinculan el patriotismo con la necesidad de impedir que cualquier extranjero imponga su criterio a través de una invasión.

Tienen razón estos últimos… pero también la tienen quienes no ven un solo motivo de esperanza para seguir manteniendo al castrismo. La realidad es cruda y la dignidad que ha servido de argumento durante 60 años para apoyar al gobierno comunista, se va diluyendo con el tiempo ante la falta de libertad, la persecución a los que la exigen y, en los últimos tiempos, la crisis económica que lleva a los cubanos a vivir en situación carencia de las necesidades más elementales. El hambre ha hecho su aparición en la isla, y con el hambre la falta de confianza en sus gobernantes.

Hoy en Cuba no hay alimentos que llevarse a la boca, la falta de energía provoca cortes sin fin de la luz y agua, que afectan no solo a las viviendas sino a hospitales, empresas y negocios. No hay agua, faltan los transportes. y esas carencias provocan la huida del turismo, principal fuente de trabajo e ingreso de los cubanos. En esa situación límite no sorprende c que cada día que pasa se incrementa el grupo de los cubanos que desean que Cuba sea gestionada desde la Casa Blanca, como ocurre con una Venezuela que, muy lentamente, va cambiando aunque sea a costa de perder parte de su soberanía. Confían además los venezolanos en que llegará el día de unas elecciones libres que les permitan decidir por sí mismos su futuro, y ese escenario es el que ansía un número cada vez mayor de cubanos.

Y ahí está el problema. Cuba no acepta como exigencia prioritaria la liberación de destacados presos políticos; no reconoce que en su país haya presos políticos

Díaz-Canel, que conoce perfectamente el sentir de la población, no pierde ocasión de culpar a Estados Unidos del bloqueo que ha llevado a esta situación de carencia total. No le falta razón al líder cubano, pero por otra parte sabe que el bloqueo se levantaría si Cuba diera pasos hacia la democracia.

Este miércoles pasado Díaz-Canel ha asistido a una reunión con “Mi firma por la patria” un movimiento que sigue apoyando el castrismo y culpa a Estados Unidos de todos los males de Cuba. Simultáneamente Díaz-Canel ha realizado unas declaraciones en un medio brasileño en las que se declara dispuesto a negociar con Estados Unidos, pero solo si se aceptan los términos que marca Cuba.

Y ahí está el problema. Cuba no acepta como exigencia prioritaria la liberación de destacados presos políticos; no reconoce que en su país haya presos políticos. Los que están en prisión son delincuentes comunes o personas que han atentado contra la seguridad del Estado.

Mal se presentan las cosas para Cuba: Díaz-Canel no va a aflojar… Y que Trump se haga cargo del país mejoraría la calidad de vida actual, pero sería humillante para los cubanos.