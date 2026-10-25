Un 15% de los españoles de más de 65 años se siente solo

La Asociación contra la Soledad propuso elaborar “mapas de riesgo” para atender las soledades en todas las etapas vitales, avanzar hacia una “sociedad cuidadora” y promover “ciudades amigables”, entre sus propuestas a los partidos políticos de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. El documento, entregado esta semana a todos los portavoces parlamentarios en el Congreso, señala que, aunque el problema de la soledad se constata históricamente en las personas mayores, también existen diversos colectivos vulnerables expuestos como las personas sin hogar, los jóvenes, las personas con discapacidad, las mujeres cabezas de familia con dificultades económicas, las cuidadoras sin respiro o quienes sufrieron pérdidas en sus vínculos emocionales o sociales.

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Según los datos de la asociación, un 14,6% de las personas mayores de 65 años sienten soledad no deseada, una prevalencia menor que la media del conjunto de la población española que es del 20%. Para hacer frente a esta realidad, la organización realiza una serie de propuestas como articular “un pacto social y político” para las próximas décadas que promueva una “economía innovadora” en la que el trabajo de cuidado sea considerado “una actividad productiva”.

Asimismo, propone la elaboración de planes estratégicos autonómicos, municipales o de barrio que partan de la elaboración de un “mapa de riesgo” para identificar de manera precisa a los grupos que presentan un mayor riesgo de sufrir aislamiento o abandono social en cada entorno.

También reclama abordar el problema de la sociedad en la España despoblada, aumentar la implicación de las empresas en las estrategias de soledades y construir ciudades amigables e inclusivas, entre otras medidas.