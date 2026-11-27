El Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León (Copcyl) alertó de las consecuencias del acceso prematuro a las redes sociales sobre la salud física y mental de los menores y recomendó retirar por completo el permiso “de golpe” aunque los padres ya lo hayan concedido. Para ayudar en este proceso, la entidad colegial impartirá el próximo martes, 1 de diciembre, cursos gratuitos en varias provincias destinado a enseñar a las familias cómo frenar este acceso precoz y dar marcha atrás. Según los últimos datos del INE, correspondientes a 2026, el 45,5% de los menores de entre 6 y 15 años de Castilla y León dispone de teléfono móvil. No obstante, el estudio “Infancia, adolescencia y bienestar digital”, presentado por Unicef en octubre de 2026, revela que el 78,4% de los alumnos de quinto y sexto de Primaria de la comunidad ya está registrado en alguna plataforma, incluso sin disponer de un dispositivo propio.

El decano-presidente del Copcyl, David Cortejoso, especializado en nuevas tecnologías en la infancia y adolescencia, advirtió de que los menores de 16 años carecen de la “madurez, educación digital y bagaje necesarios” para encajar emocionalmente los contenidos a los que se exponen. En este sentido, los psicólogos defendieron retrasar el acceso hasta los 16 años e insistieron en que alcanzar esa edad no implica utilizar estas herramientas sin límites ni supervisión, dado que las plataformas están diseñadas para retener la atención de los usuarios el mayor tiempo posible con fines económicos.

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Cortejoso reconoció que antes de los 14 años resulta más sencillo imponer estas normas y que la protección no puede quedar supeditada al consentimiento de los hijos y recomendó fijar los 16 años como referencia para reconsiderar el permiso y ofrecer alternativas de ocio como el deporte, las relaciones personales, los estudios y la convivencia familiar. Asimismo, el colegio profesional instó a los padres a dar ejemplo sobre el uso de la tecnología y aportaron tres argumentos para ello: que los dispositivos son familiares hasta que los hijos demuestren madurez, que los progenitores pagan y regulan el acceso a internet y que pueden responder legalmente por determinadas actuaciones digitales de los menores.