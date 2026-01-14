La actriz ourensana Myriam Gallego, nominada a los Goya

La película "Sirat" lidera las nominaciones a los Premios Goya con 11 candidaturas, incluidas Mejor Película y Mejor Director, categoría en la que compite el cineasta gallego Oliver Laxe. El film también ha sido reconocido en Mejor Guion Original, Fotografía, Montaje, Música Original, Dirección de Producción, Dirección Artística, Maquillaje y Peluquería, Sonido y Efectos Especiales. Laxe celebró las nominaciones y afirmó que han impresionado a cineastas internacionales como Sofia Coppola y Paul Thomas Anderson, destacando que el reconocimiento les da visibilidad mundial y puede abrirles puertas hacia los Oscar.

Entre los nominados gallegos, sobresale la actriz ourensana Miryam Gallego, que opta al Goya a Mejor Actriz de Reparto por su papel en "Romería", cinta de la directora catalana Carla Simón y rodada en Vigo. Gallego interpreta un papel que combina fuerza emocional y sutileza, consolidando su carrera en el cine español y situándola como una de las intérpretes gallegas más destacadas de la actualidad. Su nominación refuerza la presencia gallega en estos Goya y muestra cómo actrices locales pueden acceder a proyecciones nacionales e internacionales gracias a trabajos de alto nivel.

Además, Mario Casas compite a Mejor Actor Principal por "Muy Lejos" y Tamar Novas a Mejor Actor de Reparto por "Rondallas". Otras películas gallegas nominadas incluyen "Decorado", de Alberto Vázquez, a Mejor Película de Animación, y "Leo & Lou", finalista en Música Original. La Academia Galega do Audiovisual felicitó a todos los nominados y destacó el talento gallego presente en esta edición de los Goya.

En cuanto a candidaturas globales, "Los Domingos" lidera con 13 nominaciones, seguido de "Sirat" con 11, y otras películas como "Maspalomas", "La Cena", "Sorda" y "El Cautivo" también compiten en las principales categorías. Esta edición premiará con el Goya de Honor a Gonzalo Suárez por su trayectoria "sorprendente" y "pionera" en cine, literatura y periodismo.