Acusado en Berlín de sedar, violar y grabar a 14 mujeres

La Fiscalía de Berlín ha presentado cargos ante la Audiencia Provincial contra un hombre de 68 años acusado de haber sedado, violado y grabado en vídeo a al menos 14 mujeres, aunque la investigación ha identificado un total de 58 posibles víctimas. El sospechoso permanece en prisión preventiva desde el pasado 3 de marzo.

El Ministerio Público le atribuye 22 delitos de violación con circunstancias especialmente agravantes

El Ministerio Público le atribuye 22 delitos de violación con circunstancias especialmente agravantes, acompañados de lesiones corporales graves, además de delitos contra el derecho a la propia imagen por las grabaciones realizadas sin consentimiento. Según la investigación, el acusado contactaba con mujeres a través de plataformas de citas en internet y, una vez ganada su confianza, les suministraba somníferos mezclados con alcohol. Posteriormente, presuntamente abusaba sexualmente de ellas mientras se encontraban inconscientes y registraba los hechos en vídeo.

Las víctimas declararon que no recordaban lo sucedido y que solo tuvieron conocimiento de las presuntas agresiones cuando la Policía les mostró las grabaciones intervenidas durante la investigación. El caso salió a la luz después de que la Policía de Verden, en el estado de Baja Sajonia, investigara a otro hombre, ya fallecido, por hechos similares. El análisis de sus conversaciones reveló contactos con el ahora acusado, lo que motivó la apertura de una investigación paralela en Berlín.

En un primer registro realizado en marzo de 2025 únicamente se buscaba material pornográfico. Sin embargo, en febrero de 2026 un perito forense localizó en un soporte digital numerosos vídeos de presuntos delitos sexuales, lo que dio lugar a un nuevo registro domiciliario y a la detención del sospechoso. De las 58 posibles víctimas, diez aún no han sido identificadas y la investigación continúa abierta sobre otras treinta. En tres casos no se han hallado indicios suficientes de delito. Además, la Fiscalía se ha visto obligada a archivar una causa por la presunta violación reiterada de una mujer entre 2010 y 2014 al considerar prescritos los hechos.

El acusado no ha declarado hasta el momento y la Fiscalía solicita, además de una pena de prisión, que se acuerde su internamiento preventivo al término de la condena por el riesgo que considera que representa.

Medios alemanes informan de que el caso ha generado una fuerte preocupación por la magnitud de los delitos y por el patrón sistemático que describen los investigadores. Según estas fuentes, la Fiscalía considera que el acusado actuó durante años con un “modus operandi altamente planificado”, seleccionando a mujeres que vivían solas o que tenían escaso entorno, lo que dificultó que las víctimas detectaran las agresiones.