Desde hace ya mucho tiempo me rondaba por la cabeza, de tiempo en tiempo, igual que si fuesen estaciones del año, la idea de escribir -a modo de tratado- sobre los tontos de este mi pueblo, que desde siempre han sido un variado espectáculo de variedades, es decir, que han sido y todavía son muchos y materia para recordar y ser reconocidos por futuras generaciones.

La variedad, el pelaje y la condición son su nota predominante.

Si se fijan -y para eso estoy yo aquí- siempre han existido tontos. Cosa que no necesita explicación alguna. Y es obvio.

Así que, reduciendo al límite de mi alcance, he llegado a la conclusión de que existen tontos de toda la vida, vamos, que nacieron tontos, los que a través del tiempo se quedaron en tontos y los que, pocos, por cierto, hasta personas muy instruidas, listas e incluso con estudios superiores, los que en toda su vida solo han hecho una tontería, pero que fue tan inoportuna como importantísima y tan tonta que ya quedaron clasificados así para toda su vida. Un complejo del que nadie sale sino escaldado y bien escaldado. Estos son los que apenas muestran signos de su tontería. Pero son tontos.

Creo necesario apuntar y dejar bien claro que con ayuda de libros que a uno le cambian la vida -yo ya solo me contentaba, que me arreglara la tarde o la noche con su lectura-. pero también tengo claro de que del vasto océano del conocimiento humano que alcanzo en estos libros está lo que la vida nos ha ido enseñando.

Esta hipótesis de libro fue creciendo y perdurando a través de los años, pero que no daba ni encontrado el entramado suficiente, unas biografías, historias, o a modo de cuentos, pero que no daba cuajado ni enlazado unas con otras. Ese hilo conductor me seguía faltando y aún me falta hoy en día. Me perdía en preguntas sin respuesta, sumergiéndome en un gran abismo.

Solo tenía el conocimiento exacto de multitud de tontos que he conocido y sabido de sus vidas y de su linaje urbano dedicada a la fertilidad de sus trastornos y muchos con una obligación moral de soñar con un mundo mejor y más dulce. Panfletarios llenos de graciosa resistencia para intentar pensar y crear un mundo más normal y mejor.

Y como quiera que todo se politiza -o se infantiliza- y para no desviarme del tema feminismo, tan en boga últimamente, y dado el asunto a tratar, llegué a la conclusión de que todos serían tontos varones, ya que poniendo mujeres me parecía una obviedad ridícula.

La ausencia de mujeres no me convencía, aunque a veces la consideraba como una necesidad ridícula, y pensaba ¿cómo se puede describir el mundo sin el sexo femenino?

El libro, mi libro, tenía que hablar solo de tontos y que interesaran al lector. A veces tenía la sensación de que si lo hacía sería mi obra maestra -mi Quijote- pero estaba tan confundido que no sabía si estaba mirando al dedo o a la Luna. Y así, en espera de una propuesta bien definida que ponga a andar una de una vez por todas este libro o tratado o enciclopedia o lo que sea. Pero tiene que ser pronto y ya me he puesto un plazo y si no aparece tendré que acudir incluso a la inteligencia artifical algorítmica.

O la Luna seguirá brillando por más vueltas que le dé.

José Rodríguez Gómez

(Negreira)