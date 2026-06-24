La Agencia Espacial Europea logra la imagen más detallada del corazón de la Vía Láctea

La ESA captura la imagen más grande y detallada jamás tomada del centro de la Vía Láctea.

El telescopio espacial europeo Euclid, apodado el “detective del universo oscuro”, ha logrado la imagen más grande y nítida jamás obtenida del centro de la Vía Láctea. El mosaico revela más de 60 millones de estrellas en el bulbo galáctico, una de las regiones más densas y brillantes de nuestra galaxia.

La fotografía, publicada por la Agencia Espacial Europea (ESA), es el resultado de una observación especial solicitada por un grupo de astrónomos. En total, la imagen se construyó a partir de nueve capturas realizadas en un solo día, el 23 de marzo de 2025, durante una campaña de 26 horas de observación.

Aunque Euclid fue diseñado para estudiar el universo oscuro —la misteriosa materia y energía oscuras que componen el 95% del cosmos—, su extraordinaria sensibilidad ha permitido ir más allá de su misión principal. En este caso, ha podido distinguir estrellas individuales en el abarrotado centro galáctico sin quedar deslumbrado por su brillo.

Una ventana a los exoplanetas

Más allá de su impacto visual, esta imagen abre nuevas posibilidades científicas. Según la ESA, permitirá estudiar sistemas planetarios ya conocidos y ayudar a detectar otros nuevos mediante la técnica de la microlente gravitacional.

Este método se basa en el efecto de “lupa cósmica” que se produce cuando una estrella pasa delante de otra. La gravedad de la estrella más cercana amplifica la luz de la estrella de fondo, y pequeñas variaciones en ese brillo pueden revelar la existencia de planetas orbitando alrededor.

En la parte superior de esta gráfica, puedes ver los mejores mapas de la Vía Láctea que existen, gracias a la misión Gaia de la ESA. | X: @esascience

Los investigadores destacan que la imagen de Euclid no solo ayudará a identificar exoplanetas, sino también a medir su masa con mayor precisión, algo clave para entender su composición y potencial habitabilidad.

Un mapa del universo en construcción

El telescopio Euclid, lanzado en 2023, tiene la misión de crear un mapa tridimensional del universo y desentrañar los enigmas de la materia y la energía oscuras. Sin embargo, esta nueva imagen demuestra su enorme versatilidad científica.

El mosaico del bulbo galáctico no solo contiene estrellas, sino también nebulosas, cúmulos estelares y 51 sistemas planetarios ya conocidos. Además, servirá como referencia para futuras misiones, como el telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA.

Con esta observación, Euclid no solo está cartografiando el cosmos, sino también adelantando el futuro de la búsqueda de mundos más allá del Sistema Solar.